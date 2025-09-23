'ООН не решает проблемы, а создает их': Трамп призвал правительства стран защищать своих граждан от мигрантов. Видео

Президент США Дональд Трамп 23 сентября выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, где резко раскритиковал организацию. Он заявил, что вместо решения глобальных проблем ООН создает новые вызовы, в частности – кризис неконтролируемой миграции. Политик призвал правительства западных стран защищать своих граждан и усиливать границы по примеру Вашингтона.

Трамп привел данные о том, что в 2024 году ООН заложила в бюджет 372 млн долларов на поддержку мигрантов, направляющихся в США.

Он заявил:"ООН не только не решает те проблемы, которые должна решать, но и слишком часто создаёт новые. Лучший пример – политическая проблема номер один нашего времени: кризис неконтролируемой миграции".

Резкая критика

Трамп убежден, что страны Европы находятся в опасности из-за массового наплыва нелегалов. "Ваши страны разрушаются. Европа в серьезной беде. Они были вторгнуты силами нелегальных мигрантов, которых мир еще не видел", – подчеркнул он.

Американский лидер добавил, что из-за политкорректности лидеры ЕС "делают ничего", а это может привести к катастрофе для западной цивилизации.

Миграционные угрозы

По словам президента США, ситуация требует решительных действий. Он отметил, что настоящим состраданием будет помощь странам, где возникают проблемы, а не создание новых у себя дома.

"Гордые нации должны иметь право защищать свои общины и предотвращать то, чтобы их общества были переполнены людьми, которых они никогда не знали раньше", – сказал Трамп.

Политик призвал отказаться от подхода, по которому успешные страны "должны сами себе причинять боль" ради глобальных идей.

"Вся концепция глобализма, когда успешные индустриализированные нации вынуждены разрушать собственные общества, должна быть отвергнута полностью и окончательно", – заявил Трамп. Он также подчеркнул, что его администрация проводила депортации и боролась с торговлей людьми, тогда как политика Джо Байдена "дала новую силу преступным группировкам и картелям".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет. Сначала все 1127 километров существующей пограничной стены вдоль границы между Соединенными Штатами и Мексикой, а затем и дополнительные километры – для "дальнейшего сдерживания незаконных пересечений границы".

