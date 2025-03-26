Они отдали третий ядерный арсенал на планете: сенатор-республиканец напомнил, что США в 1994 году обязались защищать Украину. Видео

Украина в 1994 году отдала свой ядерный арсенал, который был третьим на планете по величине, в обмен на защиту от агрессии, удостоверенной в Будапештском меморандуме. Согласно этому документу США должны защитить Украину.

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Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин во время слушаний в Конгрессе. Таким образом, он отреагировал на скандальное заявление спецпредставителя президента США Ричарда Греннела о ядерном оружии и Будапештском меморандуме.

Корнин констатировал, что, согласно этому документу, Соединенные Штаты обязались защитить территориальную целостность Украины. Сенатор обратился к представителю министерства обороны США по вопросу, правильно ли он понял содержание Будапештского меморандума.

"Украина имела третий по величине потенциал ядерного оружия на планете. Но в результате переговоров между Россией, Украиной, США и Британией Будапештский меморандум задокументировал обязательства РФ и США защитить территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Я правильно подытожил содержание Будапештского меморандума".

Директор разведывательного управления Пентагона Джеффи Круз подтвердил, что США взяли на себя такие обязательства.

"Да, сенатор, все правильно. И Украина охотно отдала оружие ради защиты от агрессии", – ответил главный разведчик министерства обороны США.

Как сообщал OBOZ.UA:

Спецпредставитель президента США Ричард Гренелл сделал скандальное заявление о Будапештском меморандуме. По его мнению, Украина, якобы, никогда не владела ядерным оружием. Гренелл считает, что оружие было "русским" и Украина просто "вернула" его.

Экспосол США в Украине Стивен Пайфер жестко отреагировал на скандальное заявление спецпредставителя президента США об украинском ядерном оружии. Пайфер заявил, что Ричард Греннел совершенно неправ, когда утверждает, что Украина якобы не имела прав на владение ядерными боеголовками. Также он напомнил, что РФ обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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