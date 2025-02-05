'Он просто дезинформирует людей': Зеленский посоветовал Такеру Карлсону перестать лизать задницу Путину. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский достаточно жестко отреагировал на обвинения "журналиста" из США Такера Карлсона по поводу "убийства политических оппонентов" в Украине. Он посоветовал американцу прекратить работать на Путина и прекратить лизать его ягодицы.

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Так, украинский лидер отреагировал на соответствующий вопрос британского журналиста Пирса Моргана. Неделю назад Карлсон в интервью господину Моргану назвал господина Зеленского диктатором и обвинил в убийствах на политической подоплеке.

"К сожалению, этот блоггер или журналист (как он сам себя называет) полностью повторяет слова Путина. Он работает на Путина, и хочет опустить меня до уровня Путина", – объяснил Зеленский слова американца.

Украинский лидер подчеркнул, что упомянутый американец совершенно не разбирается в украинских реалиях.

"Кажется мне, ему нужно глубже понимать, что происходит в Украине, прекратить работать на Путина, прекратить лизать его задницу", - сказал Зеленский.

По мнению украинского лидера, Карлсон намеренно дезинформирует людей и повторяет нарративы Кремля.

Говоря о "репрессиях против оппозиции", о которых рассказывал Карлсон, Зеленский напомнил, что Виктор Медведчук является родственником Путина и именно через него украинским властям передавались ультиматумы в начале войны. Но и это не послужило причиной для убийства политика.

"Медведчука никто не убивал. Его арестовала СБУ, а со временем мы обменяли его на (200 пленных) украинских военных. Поэтому я не знаю, о каких оппонентах он говорит. Вся оппозиция (со времен), когда я стал президентом, она вся в украинском парламенте. И даже эта партия, связанная с Медведчуком, есть", – объяснил президент Украины.

Кроме Медведчука, как добавил украинский лидер, сейчас все его политические оппоненты живы.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с обвинениями господина Зеленского в диктатуре, "журналист" Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина, инициатором этого якобы стал Блинкен.

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