'Он приехал решительно отстаивать свою позицию': Волтц заявил, что Трамп и Вэнс не планировали нападок на Зеленского

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что нападки Дональда Трампа и Дж. Д. Венса на президента Украины Владимира Зеленского не были заранее продуманы и не являлись "засадой". По его словам, это произошло вследствие недоразумения во время встречи.

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Об этом Уолтц сообщил в эфире американских телеканалов. Волтц подчеркнул, что в соседней комнате обоих лидеров ждало важное соглашение, которое должны были подписать после встречи.

"Позвольте быстро прояснить, это не была какая-нибудь засада. Это абсолютно и категорично неправда. В Восточной комнате все было готово для подписания соглашения обоими лидерами, которое объединило бы США и Украину экономически на поколение относительно критических минералов, нужных нам, и инвестиций, нужных им", – сказал он.

При этом он отметил, что в том же контексте речь шла о поддержке других мировых лидеров, в частности Великобритании и Франции, которые были готовы отправить войска в случае необходимости.

"И это было бы после того, как премьер Великобритании сказал, что готов отправить войска президент Франции Макрон, тоже готов отправить войска генсек НАТО, с которым президент только что говорил о более широких гарантиях безопасности. Следовательно, это действительно должно быть положительным моментом для Украины. Дальше переговоры с россиянами, окончание войны, движение мира вперед и прекращение смертей", – сказал Уолтц.

Напомним, накануне 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и Украина нуждается в гарантиях, что, собравшись с силами, Россия не нападет снова. Впоследствии звучали даже претензии по поводу "неуважения", которое якобы проявлялось в том, что Зеленский "закатывал глаза и пожал плечами".

OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Венсом, Трампом и Зеленским.

После этого украинская команда покинула Белый дом. Трамп заявил, что Зеленский "не готов к переговорам", а также, что "он может вернуться, когда будет готов к миру". В то же время украинский президент после встречи с Трампом поговорил с Макроном и Рютте, а затем дал интервью Fox News, в котором подчеркнул роль США в том, что Украина смогла выстоять, и объяснил, почему важны гарантии безопасности.

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