"Он надеется, что это скоро закончится": Эрдоган после встречи с Путиным сделал неожиданное заявление

Российский диктатор Владимир Путин якобы недоволен ходом войны в Украине и поэтому "надеется, что она как можно скорее завершится" в результате мирных переговоров. По крайней мере, так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который встречался с главарем Кремля в Кыргызстане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

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Об этом Эрдоган рассказал уже после возвращения из Бишкека. Турецкий лидер добавил, что в контексте мирных переговоров его страна "готова приложить все усилия" ради мира.

Победит мир, а не война

По словам Эрдогана, во время встречи с Путиным стороны "обсудили развитие отношений между Россией и Украиной", и это обсуждение "было очень продуктивным", а в целом беседа "проходила в очень сердечной атмосфере". Именно в ходе этих обсуждений российский диктатор якобы и выразил надежду на мир с Украиной.

"И мы, и господин Путин надеемся, что война между Россией и Украиной как можно скорее закончится мирным путем. Мы хотим, чтобы мирный процесс между Россией и Украиной начался как можно скорее, и чтобы в регионе воцарился мир. Понятно, что эта война не принесла положительного результата ни для нашего региона, ни для всего мира, ни для вовлеченных сторон. Доволен ли войной Путин? Нет. Он ожидает, что она как можно скорее завершится – мирным путем. Это факт, что победит мир, а не война. Мы готовы приложить все усилия для достижения этой цели", – сказал Эрдоган.

Проблема судоходства

Эрдоган также сообщил, что во время встречи с Путиным обсуждался и вопрос безопасности в Черном море.

"Для нас важны не только суда под турецким флагом – важна безопасность всех гражданских морских перевозок в Черном море. Конфликт между конфликтующими сторонами не должен обостряться до такой степени, когда он угрожает безопасности гражданского населения и коммерческой деятельности. Соответственно, нам нужно решить эту проблему, потому что ущерб, который она наносит, только растет", – сказал Эрдоган.

Он отметил, что достигнутое в 2022 году так называемое "Зерновое соглашение" больше не работает, и "существует потребность в механизме, который навсегда обеспечит безопасность коммерческих морских перевозок" в Черном море.

"Я хочу четко заявить, что зерновой кризис вновь дает о себе знать на континенте. Было бы полезно проявить инициативу и в этой сфере, прежде чем проблема еще больше обострится", – сказал Эрдоган.

Хочет ли Путин мира

Слова Эрдогана о дальнейшем обострении ситуации в Черном море противоречат его тезисам о том, что Путин якобы рассчитывает на мирное урегулирование войны в Украине. Так или иначе, но турецкий лидер вновь предложил посредничество Анкары в проведении новых переговоров по созданию нового "механизма безопасности коммерческих морских перевозок".

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия России продолжает нести значительные потери на фронте в Украине, которые уже не компенсируются текущими темпами набора новобранцев. Несмотря на это, военно-политическое руководство РФ рассматривает новые варианты расширения боевых действий.

В частности, Кремль планирует проведение активных наступательных операций на новых направлениях в Украине. Но одновременно Россия рассматривает и возможность агрессии против стран Балтии и других государств НАТО.

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