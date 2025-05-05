'Он им не отвечает': Трамп заявил, что европейские лидеры просили его позвонить Путину

Президент США Дональд Трамп рассказал, что лидеры стран Евросоюза якобы неоднократно обращались к нему с просьбой связаться с Владимиром Путиным, ведь российский президент якобы игнорировал их звонки.

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Об этом Трамп рассказал в интервью на канале NBC. Он повторил свой тезис о том, что Россия имеет амбиции захватить всю территорию Украины. По словам Трампа, именно он остановил дальнейшее продвижение РФ.

При этом он считает, что РФ должна отказаться от украинских территорий.

"России придется отдать всю Украину. Потому что Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они (украинцы. – Ред.) сейчас боролись бы за всю Украину. Россия не хочет ту часть (Украины. – Ред.), которую она имеет сейчас, – Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они (россияне. – Ред.) не остановились бы. Вы знаете, что лидеры Европейского Союза много раз просили меня позвонить Путину? Потому что он не отвечает на их звонки", – сказал Трамп.

Трамп также вспомнил разговор с Путиным, в котором, по его словам, выяснилось, что Джо Байден ни разу не позвонил российскому лидеру за время полномасштабной войны. По его мнению, сейчас амбиции Путина "в значительной степени остановлены", поскольку он увидел, что Трамп взялся за мирное урегулирование.

"Потому что он не имел дела ни с кем в Европе, он не перезванивал им. Вы знаете, что я спросил его, я сказал: "Звонил ли вам Байден за три года? Байден хоть раз звонил?" Он ответил: "Он никогда не звонил". Знаете, Байден не позвонил ему ни разу", – сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что в последнее время он и его советники провели несколько полезных дискуссий о России и Украине. В то же время он "не думал" о возможности встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в Кремле заявили, якобы между США и Россией идет подготовительная работа по организации встречи Трампа и Путина. А вслед за этим в Москве уже утверждали, что российский диктатор пока не планирует проводить новый разговор с президентом США, но он якобы постоянно посылает "сигналы" о готовности к мирному процессу.

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