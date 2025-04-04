Окружение Трампа дало ему совет относительно звонка Путину: ждать ли скорых переговоров

Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа посоветовало ему не разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным. Они призывают отказаться от телефонного звонка, пока кремлевский лидер не возьмет на себя обязательство по полному прекращению огня против Украины.

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Об этом сообщило NBC News со ссылкой на двух чиновников Белого дома. Хотя оба сказали, что телефонный разговор на сегодняшний день не запланирован.

По данным телеканала, чиновники из команды Трампа предполагают, что он может внезапно решить, что хочет поговорить с Путиным.

На этом фоне они предостерегли его, что телефонный звонок не является хорошей идеей, пока диктатор не передаст Белому дому, что он согласен на полное прекращение огня в войне против Украины.

Отмечается, что информация появилась после визита представителя Кремля Кирилла Дмитриева в Вашингтон. Вечером 3 апреля он встретился с чиновниками и законодателями-республиканцами в Белом доме по просьбе Трампа.

По словам трех американских чиновников, группа обсудила условия прекращения войны в Украине и требования Путина по прекращению огня. Неизвестно, присутствовал ли президент США на встрече в какой-то момент.

Ранее американский лидер заявил о намерении еще раз поговорить с Путиным. Со своей стороны, спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф даже допустил встречу Трампа с Путиным, но отказался от прогнозов по поводу того, когда именно она может состояться.

В предыдущий раз Трамп и Путин разговаривали 18 марта. По результату звонка Кремль отверг идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись "не бить по инфраструктуре и энергетике" в течение этого времени. Стороны договорились продолжать "технические переговоры" о прекращении огня на море и в дальнейшем полном прекращении огня и устойчивом мире. Кроме того, было договорено об обмене пленными по формуле 175 на 175.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале своего президентства Трамп заявлял, что достигнет полного перемирия к апрелю-маю, а впоследствии – и стабильного мира. Однако ныне высокопоставленные должностные лица его администрации признают, что в ближайшие месяцы этого не произойдет, потому что Кремль тормозит переговоры.

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