'Оккупанты не будут чувствовать покоя': Зеленский провел Ставку насчет фронта и производства дронов. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем обсудили ситуацию на фронте, в частности на приграничье РФ, а также применение и изготовление дронов.

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Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в понедельник, 7 июля. Внимание прежде всего уделили Покровскому и Новопавловскому направлениям, также Ореховскому и Сумщине. Отдельно на Ставке обсудили наши действия на российской территории в приграничье Курской и Белгородской областей.

"Оккупанты не будут чувствовать там покоя", – заверил гарант.

Очень подробным был разговор о беспилотниках – мы должны значительно больше использовать все типы дронов, которые помогают именно на передовой, подчеркнул Зеленский. Благодаря технологическим решением украинские воины будут больше сдерживать российские штурмы и обеспечивать наши активные действия именно за счет дронов.

Президент поблагодарил всех, кто развивает это направление и разрабатывает соответствующие решения.

Продолжается и работа для противодействия российским ударам с воздуха. Все, что касается противовоздушной обороны – системы ПВО, ракеты к ним, дроновая ПВО – на сегодня является главным приоритетом. Украина готовит новые договоренности с партнерами в этой сфере – зафиксировать их рассчитывают в ближайшие недели.

"Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов и перехватчиков дронов и заполняем украинские производственные линии четкими заказами. Так же работаем с партнерами, чтобы производство и у них в странах работало максимально – для именно нашей общей защиты сейчас и на время после войны – для арсенала партнеров. Мы работаем со всеми лидерами и со всеми странами, которые могут помочь инвестициями, компонентами, производством", – сказал Зеленский.

На этой неделе должна состояться встреча с участниками "коалиции желающих". Представители Украины в рамках конференции по восстановлению, которая состоится в Италии, будут иметь конкретный перечень актуальных задач для защиты наших громад от российских атак.

"Каждый в мире видит, как много Россия ожидает именно от применения "Шахедов". Не так много у них осталось способов затянуть войну, и российско-иранские дроны – один из этих способов. Я благодарю всех, кто помогает противодействовать таким их ударам. И, конечно, спасибо всем, кто помогает нам защищаться от российских ракет. Мы работаем, в частности, с американской стороной для соответствующих решений по "Петриотам" и ракетам к ним. Мы готовим также на неделе в Италии соответствующие встречи", – сообщил глава государства.

Он поручил министру обороны Украины Рустему Умерову готовить и следующие встречи "Рамштайн" в различных форматах, и уже сегодня обсудил несколько вариантов с премьер-министром Британии Киром Стармером. Британия вместе с Германией, вместе с другими партнерами сейчас сохраняет функциональность "Рамштайна". Уже в августе-сентябре мы ожидаем от этого формата новых шагов для украинской устойчивости, отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на новый удар страны-террориста России по Украине в ночь на 7 июля – оккупанты атаковали нашу территорию 101 БПЛА, большинство из которых "Шахеды". Глава государства рассчитывает, что партнеры выполнят все договоренности и предоставят Украине ПВО, которая спасает жизни.

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