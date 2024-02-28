Огрызко назвал условия, при которых Германия начнет поставки дальнобойных ракет в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus из-за опасений, что это решение может вовлечь Германию в войну.

"Меня удивляет, что некоторые люди не задумываются о том, не может ли то, что мы сделаем, привести к своего рода участию в войне", – комментирует этот вопрос Шольц.

Он также добавил, что дебаты по поводу ракет Taurus отвлекают внимание от того, что "действительно" нужно Украине.

"То, чего не хватает Украине, – боеприпасы на все возможные расстояния, а не обязательно именно Taurus", – заявил канцлер.

"Немцы с начала полномасштабного нападения России давали Украине шлемы и медицинские аптечки. Потом были танки и системы ПВО. А сегодня идет речь о дальнобойных ракетах. И хотя Шольц продолжает занимать неконструктивную позицию, я думаю, что у него не будет выхода, когда коалиция с поставка дальнобойных ракет заработает, о которой говорил Макрон. Германия не захочет оставаться на обочине мейнстрима, который сейчас находится среди западных партнеров" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA

– в Бундестаге не поддержали предложение расширить помощь Украине и предоставить ракеты Taurus. Так немецкие власти в очередной раз отложили вопрос о передаче украинской армии крылатых ракет воздушного базирования Taurus.

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