"Огромное упрощение": Болтон объяснил, почему Трамп ошибочно считает Путина своим другом
Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон объяснил, почему Дональд Трамп ошибочно считает Владимира Путина своим другом. По словам Болтона, Трамп воспринимает личные отношения с Путиным как отражение отношений между США и Россией.
Он отметил, что такая позиция является чрезвычайным упрощением реальной геополитической ситуации. Об этом Болтон сказал в эфире американского телеканала.
Болтон отметил, что Путин не рассматривает Трампа как друга. По его мнению, кремлевский диктатор видит в президенте США инструмент для манипуляций, используя его особенности восприятия и предыдущее обучение в КГБ.
Такой подход, по мнению экс-советника, показывает непонимание Трампом настоящей политической динамики между двумя странами.
"Трамп считает Путина своим другом и убежден, что если у него хорошие отношения с Путиным, то и отношения между США и Россией также хорошие. Это огромное упрощение. Путин не считает Трампа своим другом; он видит в нем кого-то, кем может манипулировать благодаря его обучению в КГБ", – сказал Болтон.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Кремль уже отвергал "мирный план" из 28 пунктов, на котором настаивали США. Сейчас же Москва готовит почву для отклонения проектов такого плана с учетом предложений Украины и Европы.
В России ни в коем случае не собираются идти на уступки по Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областям, а также Крыму. Кремль продолжает считать ВОТ "вписанными" в российскую Конституцию. В то же время он подчеркнул, что РФ категорически против возможного развертывания иностранных войск в Украине после войны. Москва не согласится на соглашение, которое предусматривает их присутствие на украинской земле, даже если они будут там в качестве миротворцев.
