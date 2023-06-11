'Огромная проблема для развития': Данилов объяснил, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что, по его мнению, будет с Крымом после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Временно оккупированный РФ полуостров останется без пресной воды, поступавшей туда из Днепра.

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Это, в свою очередь, сделает невозможным развитие полуострова в ближайшие годы. Об этом Данилов 10 июня сказал в интервью журналисту Андрею Цаплиенко в эфире всеукраинского телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, что о возобновлении водоснабжения полуострова можно будет говорить только после его возвращения под контроль Украины.

"Мы еще в декабре-ноябре прошлого года писали о том, что россиянам крымчане совсем не нужны, и они рано или поздно примут решение по подрыву этой дамбы, и тогда Крым в ближайшее время останется без воды", – отметил секретарь СНБО.

По его словам, если сейчас в Крыму не будет наплыва туристов, не будет большого потребления воды. Однако это лишь отсрочит проблему.

"Но это через короткий промежуток времени будет огромной проблемой для развития Крыма – наличие там питьевой воды в достаточных объемах. Это ставит крест на развитии Крыма на ближайшие 3-5-7 лет, пока не будет построена новая дамба, чтобы все это восстановить. Но это уж точно будет наш родной украинский Крым", – объяснил Данилов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС будет иметь последствия не только для Украины, но и для страны-террориста. Более того, по его мнению, для РФ эти последствия будут в разы страшнее.

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