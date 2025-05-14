Скептики любят говорить о том, что у Украины просто нет физической возможности победить Россию в войне. Однако это не так. Есть сценарии развития событий, дающие ей шанс на победу.

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Страна, превосходящая противника в ключевом для своего времени виде вооружений, имеет высокие шансы победить в войне. Европейцы веками побеждали жителей других континентов во многом за счет преимущества в качестве огнестрельного оружия. Сейчас в войне главную роль играют дроны. Если Украина добьется безусловного превосходства в этом виде вооружений, она победит в войне. И это реальная задача. Она может быть решена при помощи западных союзников Украины, в частности, Германии. Украина и так добилась больших успехов в производстве дронов, но у европейцев намного больше ресурсов для этого.

Электроника никогда не была сильной стороной российской промышленности. Проще говоря, её в этой стране не умели производить. Европа имеет достаточную промышленную и научно-техническую базу, чтобы обеспечить решающее превосходство Украины в эффективных инновационных дронах.

Поставки боевых дронов в Украину идут и сейчас, в том числе существенные из Германии, а также других стран "коалиции дронов". При наличии политической воли они могут выйти на качественно новый уровень. У правительства Мерца такая воля есть, осталось найти эффективные инструменты её реализации.

Европейские страны пока лишь в малой степени реализовали свои технологические и производственные возможности в этой области. Тем более, что им и самим необходимо вооружить свои армии современными дронами.

Европа стоит перед необходимостью раскрутить маховик массового производства инновационных (с искусственным интеллектом, на оптоволокне и т.п.) дронов, как для собственной обороны, так и для обеспечения качественного преимущества Украины над Россией в войне. Это могло бы стать ключевым фактором победы над российскими оккупантами и остановить путинскую военную экспансиию.