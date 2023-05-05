За мэра Одессы Труханова внесли залог 13,4 млн грн: должен сдать загранпаспорта и носить электронный браслет

За мэра Одессы Геннадия Труханова в пятницу, 5 мая, внесли залог в размере 13,42 млн гривен. Теперь одесского городского главу, которого арестовали по делу относительно завода "Краян", должны выпустить из СИЗО.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Центра противодействия коррупции. По данным организации, денежные средства уже внесли на счет суда.

Залог за Труханова внес депутат партии "Доверяй Делам" Дмитрий Танцюра (главой политической силы является сам Труханов).

Как отмечается, мэр Одессы обязан носить электронный браслет, а также сдать загранпаспорт.

Также в Центре напомнили, что еще вчера защита Труханова заявляла, что не намерена вносить залог и готовит апелляцию на решение об аресте.

Напомним, что 4 мая Труханова взяли под стражу сроком 60 дней с правом на внесение залога в размере 13,4 млн грн. Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Следствие подозревает, что в 2016 году мэрия Одессы приобрела здание обанкротившегося завода "Краян" по завышенной цене, а разницу пыталась вывести через фиктивное предприятие. НАБУ считает Труханова организатором коррупционной схемы присвоения более 92 млн грн.

На скамье подсудимых, кроме Труханова, оказались его заместитель Павел Вугельман, глава постоянной комиссии по коммунальной собственности Одесского горсовета Василий Шкрябай, директор компании "Девелопмент Элит" Петр Загодиренко и оценщик здания Галина Богданова.

В июле 2020 года суд оправдал всех фигурантов, решив, что заговора и преступного умысла при покупке "Краяна" между ними не было. Однако в феврале 2021 года Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор Труханову и другим обвиняемым. С этого времени делом занимается ВАКС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении трем заместителям Одесского городского головы Геннадия Труханова. Им инкриминируют участие в преступной организации.

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