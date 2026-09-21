"Очередной фарс под дулами автоматов": Порошенко призвал мир усилить давление на Россию из-за "выборов" на ВОТ

В России 18–21 сентября состоялось голосование на так называемых "выборах" в Госдуму, которые Москва также проводила на временно оккупированных территориях Украины. Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать их результаты, а также усилить поддержку Украины и санкционное давление на РФ.

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Об этом политик написал в Facebook. Он подчеркнул, что результаты российского голосования на оккупированных украинских территориях не будут иметь юридической силы по международному праву.

Российские "выборы" проводились на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и в Крыму. Политик назвал это "очередным фарсом под дулами автоматов".

В то же время Порошенко призвал обратить внимание на то, что стоит за таким "голосованием".

"Значение этих псевдовыборов заключается не в цифрах явки или сфальсифицированных результатах. Гораздо важнее то, что они говорят о намерениях российского руководства", — отметил он.

Порошенко считает, что Москва продолжает насильственно интегрировать оккупированные украинские территории в свое политическое, правовое и административное пространство. По его словам, Кремль стремится создать видимость их принадлежности к РФ и закрепить оккупацию как необратимый факт.

"Именно поэтому эти "выборы" являются не внутренним делом России, а очередной попыткой изменить реальность силой, очередным проявлением российской агрессии под соусом выборов и волеизъявления", – написал политик.

Проведение такого голосования он также рассматривает как ответ Кремля на дипломатические усилия, направленные на прекращение войны. По словам Порошенко, пока демократический мир ищет путь к переговорам, Россия продолжает действовать через принуждение и поглощение.

"Кремль в очередной раз показывает, что не готов отказываться от претензий на украинские территории. Сколько ни проси медведя, сам он в берлогу не вернётся", – отметил Порошенко.

Пятый президент Украины призвал мировое сообщество не признавать результаты российского голосования на оккупированных территориях.

"Поэтому ответ мира на это должен быть четким: не признавать никаких результатов российского голосования на оккупированной украинской территории. Не признавать никаких юридических последствий этого голосования. Продолжать укреплять украинскую оборону, поддержку Украины и санкционное давление на Россию", – написал Порошенко.

В то же время политик подчеркнул, что дипломатические усилия необходимо продолжать. По его мнению, они должны опираться на "силу Украины, единство Европы и решимость Соединенных Штатов".

Порошенко также подчеркнул, что проведение российских "выборов" не меняет статуса оккупированных украинских территорий.

"Потому что ни одно российское голосование не изменит простого факта: Донецк – это Украина. Луганск – это Украина. Запорожье – это Украина. Херсон – это Украина. И Крым – это Украина. Российский закон этого не меняет. Российская оккупация этого не меняет. И российские "выборы" этого не изменят", – резюмировал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после завершения голосования на "выборах" в Госдуму РФ российский Центризбирком начал публиковать предварительные результаты. После обработки 95,18% протоколов "Единая Россия" получила 355 мест в Госдуме РФ. По подсчётам российской ЦИК, партия набрала 57,80% голосов, КПРФ – 13,79%, ЛДПР – 9,01%, "Новые люди" – 7,97%, а "Справедливая Россия" – 4,97%.

Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что в состав фракции войдут 86 участников войны против Украины.

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