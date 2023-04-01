"Очень сложная задача": Милли рассказал, сможет ли Украина одержать победу в войне в этом году

Украина вряд ли сможет выгнать все войска России со своей территории в текущем году. Эта задача не является недостижимой, однако очень сложная.

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Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в эксклюзивном интервью Defense One. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о такой цели, и это важная военная задача.

"Я не думаю, что это будет сделано в ближайшее время в этом году", – подчеркнул Милли, указав на тот факт, что на территории Украины на данный момент находятся несколько сотен тысяч российских оккупантов.

"Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача. Но это их цель (украинцев. - ред.). Они, безусловно, имеют на это право, это их страна. И они здесь на моральной высоте", – добавил генерал.

Напомним: в том же интервью Милли сообщил, что США не будут предоставлять Украине дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Он объяснил, что это политическое решение. Однако американские власти рассматривают другие варианты военной помощи Киеву, которые предоставили бы нашим военным больше возможностей на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 марта Милли сообщил, что за украинский город Бахмут в Донецкой области на данный момент воюют около 6 тыс. наемников ЧВК "Вагнер" и еще около 30 тыс. мобилизованных, которых владелец военной компании Евгений Пригожин набрал из тюрем. И "вагнеровцы" несут огромные потери, которые наносят им украинские защитники;

– ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. С ним он обсудил ситуацию на фронте в Украине, а также вопрос потребностей нашей страны.

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