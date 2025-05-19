'Очень сильно зависит от Америки': Зеленский назвал санкции, которые будут побуждать Россию к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что то, сможет ли Россия и в дальнейшем зарабатывать на войну, во многом зависит от Соединенных Штатов Америки. Речь идет о введении санкций против страны-агрессора.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал во время брифинга после своего разговора с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что если не будет прекращения огня с российской стороны, Европа введет против РФ следующий сильный пакет санкций.

"Пакет Европы будет и он будет сильный. Есть соответствующие даты, никто не хочет никого толкать, но есть даты, есть договоренности. Что касается пакета США, здесь другая история. Надо, чтобы мы все вместе упорно работали с США, чтобы они в какой-то момент, когда они смогут, ввели соответствующие санкции, это сильно поможет", – заявил глава государства.

Как пишет CNN, Зеленский призывает к введению новых санкций против российского банковского и энергетического секторов.

"В телефонном разговоре после разговора Трампа с Путиным европейские лидеры обсудили необходимость усиления санкций против Москвы, хотя Зеленский сказал, что на США все еще нужно "давить", чтобы они согласились ввести дальнейшие санкции", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 мая президент США Дональд Трамп дважды звонил главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Первый раз – перед запланированным звонком Владимиру Путину, а второй – уже после разговора с российским диктатором.

Во время первого телефонного разговора, по словам Зеленского, речь шла об инициативе прекращения огня. Также обсуждали готовность США применить санкции в случае нарушения договоренностей со стороны России.

Во втором разговоре, который состоялся после контакта Трампа с Путиным, к переговорам присоединились европейские лидеры. Президент США подчеркнул необходимость вести прямые переговоры между Украиной и Россией – они "должны начаться немедленно".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!