'Очень показательно': в МИД отреагировали на признание участия КНДР в войне против Украины

Международное сообщество должно отреагировать на то, что Северная Корея официально подтвердила участие своих войск на стороне России в войне против Украины. Признание этого шага со стороны Пхеньяна очень показательно и должно быть наказано.

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Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время прямого эфира в соцсети Х в понедельник, 28 апреля. Дипломат убежден, что ответом на такие преступные действия должно быть ужесточение санкций, как против КНДР, так и против России.

По его словам, у международного сообщества есть много инструментов, чтобы "давить на эти режимы и не дать им доступа, например, к западным технологиям".

Тихий назвал "очень показательным" признание участия северокорейских войск в боях против Украины, поскольку раньше в Москве и Пхеньяне это отрицали.

"Это еще раз подчеркивает, что обоим режимам – Путина и Ким Чен Ина – нельзя доверять. Их словам нельзя верить", – отметил он.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства добавил, что существует серьезная угроза в углублении военного сотрудничества России и Северной Кореи не только для Украины, но и Европы в целом и Индо-Тихоокеанского региона и Корейского полуострова.

"Когда Россия начала использовать северокорейские баллистические ракеты более года назад, они были очень неточные. А сейчас они стали намного точнее. А это потому, что они испытывают их на Украине и делают их более эффективными", – пояснил Тихий.

Как писал OBOZ.UA:

– Северная Корея 28 апреля впервые официально подтвердила, что отправила свои войска в Россию для поддержки Москвы в войне против Украины. Такие действия были предприняты по приказу лидера КНДР Ким Чен Ина в соответствии с договором о взаимной обороне Пхеньяна с Москвой.

– Командование армии РФ также признало участие военных КНДР в операциях против ВСУ в Курщине. Российский диктатор Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ина за якобы "подвиг" корейцев.

– В Госдепе США заявили, что обеспокоены прямой вовлеченность КНДР в войну. Вашингтон обратился с требованием к Москве прекратить любую поддержку Пхеньяну.

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