'Очень хочу однажды прийти сюда с президентом США': Зеленский почтил погибших героев Украины и объяснил, что нужно для мира

В четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения президент Владимир Зеленский почтил память погибших украинских защитников. Кроме того, он очертил принципы, которых Украина придерживается перед каждым раундом переговоров.

В своем обращении президент напомнил, как в начале полномасштабной войны в Украину прибывали первые иностранные лидеры. Первые разговоры с коллегами Зеленский проводил в бункерном кабинете на Банковой.

"Термин "официальный визит" даже на йоту не может передать, чем были эти встречи для нас. Мы поняли, кто нам действительно брат и друг, кто не побоялся, не заколебался, кто сохранил имя и не переживал, как не злить Путина. Я хочу поблагодарить каждого лидера, который выбрал светлую сторону истории – выбрал Украину", – отметил глава государства.

Он отметил, что однажды вместе с президентом США планирует посетить Аллею флагов, на Майдане Независимости в Киеве. По убеждению главы государства, только лично увидев жизнь страны во время войны, можно полностью осознать ее суть.

"Я точно знаю: только побывав в Украине и увидев собственными глазами нашу жизнь и борьбу, почувствовав наших людей и вот это море боли, – только так можно понять, о чем эта война на самом деле. И из-за кого. Кто здесь агрессор. На кого нужно давить. Понять, что Украина защищает жизнь, воюет именно за это. И это не уличная драка. Это нападение больного государства на суверенное, и понять, что Путин и есть эта война. Он – причина начала и преграда для ее окончания. И ставить на место надо именно Россию, чтобы настоящий мир был", – подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства вспомнил о погибших защитниках Украины. Среди них: Да Винчи, Гранка, Джус, Жека, Тихий, Норд, Петриченко, Мациевский, матрос Виталий Скакун, летчик Александр Оксанченко, Дарья Лопатина (Дельта), Лана Черногорская (Сати), Юлия Березюк, Маргарита Половинко и тысячи других воинов, которые отдали жизнь за Украину.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к достойному и длительному миру, однако не позволит завершить войну ценой исчезновения государства. Перед каждым раундом переговоров, по словам главы государства, команде предоставляются четкие директивы, главный смысл которых – не обесценить годы борьбы и обеспечить реальные гарантии безопасности.

"Главный мой посыл: не обнулить все эти годы, не обесценить всю борьбу, отвагу, достоинство, все, что Украина прошла. Нельзя, нельзя это отдать, забыть, предать. Именно поэтому столько раундов переговоров и битва за каждое слово, за каждый пункт, за реальные гарантии безопасности, чтобы соглашение было сильным. История смотрит на нас внимательно. Соглашение должно быть не просто подписано, должно быть принято – принято украинцами", – рассказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 24 февраля, президент Владимир Зеленский обратился к украинскому народу в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Именно сегодня исполняется четыре года, как кремлевский глава Владимир Путин "берет Киев за три дня".

