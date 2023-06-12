Обязательный перевод, книгопечатание и другое: Венецианская комиссия рекомендует Украине пересмотреть закон о нацменьшинствах
Венецианская комиссия порекомендовала Украине пересмотреть закон о нацменьшинствах, подписанный президентом Владимиром Зеленским в конце декабря 2022 года. Принятие этого закона было одним из требований, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.
Ключевые рекомендации были обнародованы 12 июня на сайте Венецианской комиссии. Там подчеркнули, что для полного соответствия международным стандартам, ряд положений этого документа следовало бы пересмотреть.
Венецианская комиссия дает следующие рекомендации:
– распространить право на организацию мероприятий на языках нацменьшинств для всех лиц;
– изъять из закона обязательства устного перевода на украинский язык информации о массовых мероприятиях по просьбе посетителей или по крайней мере пересмотреть это в свете принципа пропорциональности;
– пересмотреть обязательства, связанные с изданием книг и книжными магазинами;
– обеспечить большую правовую определенность относительно официальных надписей и общей информации, переведенной на язык меньшинства;
– обеспечить использование языков меньшинств в контакте с административными органами;
– обеспечить право на доступ к СМИ на языках нацменьшинств путем отмены квот, предусмотренных в Законе "О государственном языке" и статье 40 Закона Украины "О средствах массовой информации";
– отложить постепенную трансформацию системы образования на украинский язык и продолжить переходный период, просмотрев его в свете предварительного заключения комиссии.
Отметим, что 27 января 2023 года Венгрия и Румыния направили совместное обращение к Венецианской комиссии с просьбой проверить, соответствует ли принятый закон международным стандартам.
Глава комитета по иностранным делам парламента Венгрии Жолт Неймет заявил, что Украина якобы не консультировалась с Венецианской комиссией и представителями национальных меньшинств относительно новой редакции закона. Нацменьшинства, по его словам, якобы выражают свое недовольство этим документом.
29 декабря Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах Украины. Законопроект №8224 вернули в парламент за подписью главы государства.
Документ закрепляет определение "национальные меньшинства (сообщества)", их права, свободы и обязанности, а также особенности соответствующей государственной политики.
Как сообщал OBOZREVATEL, Венецианская комиссия рассмотрела закон о "деолигархизации" в Украине. Она пришла к выводу, что документ вводить в действие нельзя. Его рекомендовали отложить.
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