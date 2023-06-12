Обязательный перевод, книгопечатание и другое: Венецианская комиссия рекомендует Украине пересмотреть закон о нацменьшинствах

Венецианская комиссия порекомендовала Украине пересмотреть закон о нацменьшинствах, подписанный президентом Владимиром Зеленским в конце декабря 2022 года. Принятие этого закона было одним из требований, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

Видео дня

Ключевые рекомендации были обнародованы 12 июня на сайте Венецианской комиссии. Там подчеркнули, что для полного соответствия международным стандартам, ряд положений этого документа следовало бы пересмотреть.

Венецианская комиссия дает следующие рекомендации:

– распространить право на организацию мероприятий на языках нацменьшинств для всех лиц;

– изъять из закона обязательства устного перевода на украинский язык информации о массовых мероприятиях по просьбе посетителей или по крайней мере пересмотреть это в свете принципа пропорциональности;

– пересмотреть обязательства, связанные с изданием книг и книжными магазинами;

– обеспечить большую правовую определенность относительно официальных надписей и общей информации, переведенной на язык меньшинства;

– обеспечить использование языков меньшинств в контакте с административными органами;

– обеспечить право на доступ к СМИ на языках нацменьшинств путем отмены квот, предусмотренных в Законе "О государственном языке" и статье 40 Закона Украины "О средствах массовой информации";

– отложить постепенную трансформацию системы образования на украинский язык и продолжить переходный период, просмотрев его в свете предварительного заключения комиссии.

Отметим, что 27 января 2023 года Венгрия и Румыния направили совместное обращение к Венецианской комиссии с просьбой проверить, соответствует ли принятый закон международным стандартам.

Глава комитета по иностранным делам парламента Венгрии Жолт Неймет заявил, что Украина якобы не консультировалась с Венецианской комиссией и представителями национальных меньшинств относительно новой редакции закона. Нацменьшинства, по его словам, якобы выражают свое недовольство этим документом.

29 декабря Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах Украины. Законопроект №8224 вернули в парламент за подписью главы государства.

Документ закрепляет определение "национальные меньшинства (сообщества)", их права, свободы и обязанности, а также особенности соответствующей государственной политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венецианская комиссия рассмотрела закон о "деолигархизации" в Украине. Она пришла к выводу, что документ вводить в действие нельзя. Его рекомендовали отложить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!