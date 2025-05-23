"Обязательно вернем всех": Зеленский рассказал подробности обмена пленными "1000 на 1000". Видео

В пятницу, 23 мая, состоялся первый этап обмена пленными 1000 на 1000. Домой вернулись 390 человек, среди которых есть военные и гражданские.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении. Он рассказал подробности обмена.

Президент пояснил, что сегодня состоялся первый этап самого большого обмена за время полномасштабной войны, о котором договорились в Турции.

"Сегодня дома почти 400 человек – 390. Это военные и гражданские. Завтра и послезавтра – тоже следующие этапы", – рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что это единственный значимый результат встречи в Турции, ведь все остальное россияне блокируют.

"Но возвращение наших людей – это именно то, ради чего мы всегда работаем. Обязательно вернем всех. Каждый наш гражданин, каждый украинский военный и гражданский, все украинские заложники, которых удерживают в России, – мы всех их должны освободить", – пообещал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто был привлечен к реализации обмена. Особую благодарность президент выразил нашим воинам на фронте, которые обеспечивают пополнение обменного фонда.

"Также хочу поблагодарить сегодня наших правоохранителей за то, что добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборационистов. Важно, что Украина возвращает своих. Спасибо всем в мире, кто нам помогает", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что, так же как удался обмен, должно удаваться и все остальное.

"Нужно прекращение огня. Нужны дипломатические шаги к реальному миру. Нужна новая и действенная архитектура безопасности. Объединяем партнеров ради этого. И точно время давить на Россию больше, чтобы результат был не один, а все то, что нужно", – сказал он в обращении.

Глава государства также подчеркнул, что Российская Федерация уже неделю формулирует так называемый "меморандум" для прекращения огня, он назвал это издевательством над всем миром.

"Столько времени! Каждый день на войне – это потеря жизней. Конечно, в России людей не считают. Но мир должен считать. Новые санкции против россии нужны. Я благодарю каждого и каждую, кто это адвокатирует и поддерживает", – отметил Зеленский.

О чем еще говорил президент в сегодняшнем обращении

Владимир Зеленский сообщил, что отметил сегодня государственными наградами морских пехотинцев в их профессиональный день.

"Каждая бригада морской пехоты – это гордость. И это действительно заслуженно", – подчеркнул президент.

Финансирование артиллерии и участие в саммите G7

Глава государства заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Относительно задач для него. Первое: обеспечить дополнительное финансирование для производства артиллерии – снарядов. Результат есть – две трети средств уже обеспечены. Второе: дополнительное финансирование средств на производство дронов в Украине. Средства будут. Третье: мы готовимся к участию Украины в формате "Группы семи". Спасибо МИД за работу", – сказал президент.

О подготовке саммита Украина – Юго-Восточная Европа

В частности, Зеленский говорил с премьер-министром Хорватии Пленковичем.

"Настоящий друг Украины и всех, кто хочет сильной и безопасной Европы. Мы обсудили в целом ситуацию: ситуацию на фронте, ситуацию в дипломатии. Мы обсудили также подготовку саммита Украина – Юго-Восточная Европа. Я благодарен, что господин Премьер-министр Хорватии готов быть на саммите. Сегодня также был доклад, мы готовим новые санкционные пакеты. Сильные санкционные пакеты. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной, кто с украинцами!", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая Украина и Россия провели крупнейший обмен пленными. Домой из неволи в этот день вернулись 390 украинцев - 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских. России было соответственно передано 270 российских военных и 120 гражданских.

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