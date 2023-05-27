Обсудили создание трибунала для Путина: Порошенко встретился с экс-премьером Австралии Тони Эбботтом

Пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с Тони Эбботтом, который в 2013-2015 годах был премьер-министром Австралии, и обсудил с ним создание международного трибунала для путина и его приспешников. Об этом сообщает "Европейская солидарность".

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"Как всегда, очень конкретный, предметный и откровенный разговор, прежде всего о том, как помочь Украине победить в войне, развязанной российским агрессором. Высказали убеждение в непременной победе Украины и привлечении агрессора к международной ответственности. Каждый день россия умножает свои преступления в Украине, и обстрел Днепра дополнительного доказывает необходимость трибунала для путина и его прислужников", – сообщил Порошенко в Facebook.

Петр Порошенко и Тони Эбботт подробно обсудили ситуацию на фронте и неотложные потребности украинской армии – прежде всего для защиты неба, объектов критической и гражданской инфраструктуры.

"Я невероятно поражен, удивлен той изобретательностью, которую украинцы проявили за последние 15 месяцев, защищая свою страну", – сказал Эбботт.

Он также ознакомился с деятельностью волонтеров и Фонда Порошенко, направленной на помощь ВСУ.

"Я увидел работу, которую здесь проделали Петр и его команда, очень важные практические способы обеспечения максимальной эффективности украинских Вооруженных Сил – мобильные мастерские, мобильные центры эксплуатации БПЛА, мобильные банно-прачечные комплексы. Это именно то, чем занимаются творческие люди. И это то, что также отличает украинские Вооруженные Силы от их противников. Это – народная война, война народа за свою свободу", – отмечает австралийский политик.

Пятый президент поблагодарил Эбботта за его активную позицию и усилия по укреплению международного единства и солидарности в поддержку Украины.

"Тони Эбботт был бок о бок с нами с первого момента российской агрессии в 2014 году. Он был одним из первых вместе с премьер-министром Канады Харпером, кто доставил первое снаряжение, первую форму для украинских Вооруженных Сил. С тех пор он может считаться соотечественником-основателем украинских Вооруженных Сил", – напомнил Порошенко.

"Мы работали вместе, начиная с создания специального трибунала для российской власти за террористическое нападение на MH-17 и сейчас, когда Энтони будет членом Совета безопасности Киевского форума безопасности. Я действительно в восторге, потому что мы согласились, что благодаря сегодняшнему визиту Энтони наша помощь из Австралии будет значительно увеличена", – подчеркнул Порошенко.

"Мы также обсудили возможности налаживания сотрудничества с украинской диаспорой и гражданским обществом в Австралии для обеспечения неотложных потребностей ВСУ на фронте. Отметили важность сохранения внутреннего единства в Украине, которое является главным активом как для победы над агрессором, так и для дальнейшего развития государства", – отметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко назвал украинский сценарий, о котором мечтает Путин, и призвал пригласить страну в НАТО.