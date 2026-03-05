Обсудили широкий спектр вопросов: Порошенко встретился с временной поверенной в делах США в Украине Джулией Дэвис

Петр Порошенко в партийном офисе "Европейской Солидарности" встретился с Временным поверенным в делах США в Украине Джулией Дэвис. Он выразил благодарность администрации США и лично президенту Дональду Трампу за поддержку Украины и подчеркнул важность неизменного внимания и усилий, направленных на прекращение российской войны против нашего государства.

Видео дня

Об этом Порошенко написал в соцсетях.

"Обсудили широкий спектр вопросов: от ситуации на фронте и актуальных потребностей Украины для эффективного отпора российской агрессии до дальнейшей поддержки со стороны США, в частности в сфере оборонной помощи и санкций. Отдельное внимание уделили ходу переговорного процесса и необходимости укрепления позиций Украины как на поле боя, так и за столом переговоров", – отметил пятый президент.

Он также выразил поддержку Соединенным Штатам в их усилиях по противодействию иранскому режиму, который является одним из ключевых союзников России в войне против Украины.

"Чем эффективнее удается ограничивать возможности этих режимов координировать свои действия и усиливать друг друга, тем сильнее будет и региональная, и глобальная безопасность. Отдельно обсудили внутреннюю ситуацию в Украине, в частности прогресс на пути необходимых реформ и укрепления демократических институтов", – резюмировал Петр Порошенко.