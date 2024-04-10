Обсудили подготовку к Саммиту мира: Зеленский провел переговоры с президентом Швейцарии

В среду, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Швейцарии Виолой Амхерд. Собеседники обсудили практические вопросы организации первого Глобального саммита мира. Он пройдет в Швейцарии в июне 2024 года.

Об этом сообщили в офисе украинского лидера. Владимир Зеленский поблагодарил за сегодняшнее решение Федерального собрания Швейцарии выделить 5 миллиардов швейцарских франков на восстановление Украины.

"Это мощный знак солидарности с пострадавшими от войны украинцами", – подчеркнул президент.

Отмечается, что по итогам разговора Владимир Зеленский и Виола Амхерд договорились продолжать работу по привлечению как можно большего количества стран к участию в саммите. Это нужно, в частности, для наработки общего видения практического достижения справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира для Украины.

По мнению президента, саммит станет логичным продолжением работы по реализации формулы мира. В частности, встреч на уровне послов более 80 стран, аккредитованных в Украине, а также четырех встреч советников по вопросам национальной безопасности, которые состоялись в Копенгагене, Джидде, Мальте и Давосе.

Напомним, ранее стало известно, что Швейцария объявила дату и место проведения первого Саммита мира. Он пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден недалеко от города Люцерн.

Его цель – создать основу, благоприятную обстановку для всеобъемлющего и крепкого мира в Украине, а также утвердить "конкретную дорожную карту для участия России в мирном процессе".

Как писал OBOZ.UA:

– В начале апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина планирует договориться со Швейцарией о дате проведения первого инаугурационного Саммита мира. Официальный Киев рассчитывает на наличие около 100 государств.

– Ранее в ОП отмечали: Киев имеет четкую позицию, что РФ не должна быть участницей первого Глобального саммита мира.

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