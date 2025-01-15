'Общество отреагирует негативно': нардеп Вениславский прокомментировал вероятное снижение мобилизационного возраста в Украине

Сейчас говорить о любых сценариях снижения мобилизационного возраста в Украине нет никаких оснований. Звучат исключительно исключительно политические дискуссии; никаких юридических инициатив в этом направлении не было.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA заявил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Народный избранник отметил: чтобы снизить мобилизационный возраст, необходимо, чтобы кто-то инициировал соответствующие изменения в Закон "О воинской обязанности и военной службе". Сейчас даже парламентарии, которые говорили, что они "за", никаких законодательных инициатив не регистрировали.

"Я думаю, что в обозримой перспективе говорить о каких-то вариантах снижения мобилизационного возраста оснований нет. А когда к нам обращаются партнеры с такими предложениями, знаете, всегда надо с консолидированной точкой зрения выступать, аргумент против. Дайте нам те образцы вооружения, которые будут бить по российской территории, и вопрос возраста отпадет сам собой", – подчеркнул политик.

На вопрос о том, готовы ли, по его мнению, 18-летние ребята воевать, Вениславский ответил, что любой человек молодого или старшего возраста может быть эффективным на поле боя только если получит основательную подготовку.

"Готовы ли идти 18-летние служить? Во-первых, 18-летние и так служат. За прошлый год было заключено несколько тысяч контрактов, и добровольно шли люди от 18 до 25, те, кто не обязан идти. Поэтому здесь вопрос не в готовности, а в том, будет ли это обязательная мобилизация или добровольная. Добровольно сейчас нет никаких проблем, люди идут, служат, кто хочет. Обязательная – то я не вижу оснований для введения в ближайшее время", – заявил нардеп.

Он считает, что общество негативно отреагирует на мобилизацию молодежи. Потому что речь идет о "генофонде нашей нации, будущем государства".

"Нам нужно также рассчитывать, как мы будем восстанавливать наше государство, как мы будем его делать экономически и военно мощным в будущем. Это тот потенциал, это тот ресурс, который в будущем сделает наше государство мощным, и мы его должны сохранять. Поэтому здесь, я думаю, что общество вряд ли поддержит идею о снижении мобилизационного возраста", – уверен политик.

Как писал OBOZ.UA:

– Генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что в Украине нет необходимости мобилизовать в ряды Сил обороны мужчин с 18 лет. По крайней мере, на данный момент, когда такой ресурс нечем вооружать.

– Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключает, что в Украине действительно могут снизить мобилизационный возраст. При этом он подчеркнул, что 18-летних юношей вряд ли будут сразу отправлять на фронт.

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