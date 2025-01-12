'Невероятно болезненное решение': Кулеба оценил, может ли Украина снизить мобилизационный возраст

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключает, что в Украине действительно могут снизить мобилизационный возраст. При этом он подчеркнул, что 18-летних юношей вряд ли будут сразу отправлять на фронт.

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По его словам, речь может идти о снижении максимум на 1-2 года. Об этом Кулеба рассказал в интервью изданию BBC.

Экс-глава дипломатического ведомства отметил, что украинское общество не поддержит призыв на службу 18-летних. В то же время Кулеба допустил возможное снижение мобилизационного возраста еще на два года.

Кулеба подчеркнул, что он не осведомлен о планах по снижению возраста мобилизации и объяснил, что этот вопрос – компетенция военных, которые должны обсуждать его с политическим руководством страны.

"Я думаю, если это произойдет, то это будет снижение максимум на один-два года", – заявил Кулеба.

Также бывший министр заявил, что, если бы мобилизацию проводили с 18 лет, его сын обрадовался бы этому, ведь он стремился присоединиться к ВСУ, чтобы воевать против оккупантов. Однако Кулеба добавил, что убедил сына продолжать обучение в университете.

Напомним, генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что в Украине нет необходимости мобилизовывать в ряды Сил обороны мужчин с 18 лет. По крайней мере, на данный момент, когда такой ресурс нечем вооружать.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла законопроект о базовой военной подготовке, который вносит важные изменения в Закон "О воинской обязанности и службе". В частности, в документе говорится об учете 17-летних, БЗВП для женщин и "льготном" режиме для СЗЧ.

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