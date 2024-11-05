Обратно в Россию: как Путин постепенно 'отвоевывает' Германию и кто может этому помешать

Германия, преодолевшая свое первоначальное нежелание поддерживать Украину, чтобы стать крупнейшим европейским поставщиком помощи для нашей страны, похоже, готова сменить курс. Правительство страны в 2025 году планирует снизить расходы на поддержку нашей страны с 8 до 4 млрд евро, аргументируя этот шаг "дефицитом бюджета".

Видео дня

На сегодня в Германии четко вырисовывается "прокремлевский кулак" из ультраправых и левых, которых объединяет цель прекратить помощь Украине. Более того, даже в родной партии Шольца – Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – начинаются угрожающие для Украины дискуссии, которые опираются на якобы общественное мнение о том, что немцы не хотят, чтобы их страна активно участвовала в войне.

При этом остановка помощи будет стоить ФРГ дороже ее продления, подсчитал Институт мировой экономики в Киле. По его данным, с февраля 2022 года по август 2024 года Украине была оказана военная помощь на общую сумму 10,6 млрд евро. Это соответствует в среднем в год около 0,1% валового внутреннего продукта (ВВП) Германии. Победа России в Украине приведет к значительному увеличению потерь из-за увеличения военных расходов, беженцев, потери торговли с Украиной и инвестиций. При таком сценарии ежегодные расходы ФРГ составят от 1 до 2% ВВП, что примерно в 10-20 раз больше, чем текущая военная поддержка Украины. Поэтому вряд ли вопрос в нехватке денег.

О том, как Германию толкают к прекращению помощи Украине и кто может помешать этому, – в материале OBOZ.UA.

"Качели" Шольца

На сегодняшний день Берлин сделал для Украины больше, чем любая другая европейская страна, но политика канцлера Германии Олафа Шольца все равно вызывает претензии. В Украине его критикуют за нерешительность в вопросах вступления в НАТО и передачи Украине дальнобойных ракет TAURUS, которые чрезвычайно бы помогли в войне против России.

Союзники Шольца по коалиции утверждают, что он придерживается "среднего курса" между "ястребами" и "голубями", стремясь оказать Украине больше помощи, не провоцируя Россию и не огорчая слишком пацифистски настроенную часть немецкого общества. Но в ходе такой политики ему удалось оттолкнуть от себя практически всех: и тех, кто считает, что он должен сделать больше, и тех, кто желает мира с Кремлем.

Сегодня канцлера критикуют в Германии как пророссийская оппозиция в лице ультраправой "Альтернативы для Германии" и левой партии Сары Вагенкнехт, так и проукраинской ХДС-ХСС. "Друзья Путина" указывают на то, что Шольц должен прекратить помощь Украине и договариваться с Москвой, а ХДС – что его политика по отношению к Путину труслива, а Украине нужно увеличить помощь.

"Мы, безусловно, очень благодарны за тот факт, что Германия на сегодняшний день является крупнейшим донором Украины в ЕС и большую роль в этом играет канцлер Шольц. Но из-за определенных внутриполитических аспектов его политика поддержки становится более сдержанной", – отметил в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Каждый политик думает не только о внешнеполитических интересах своей страны, он должен учитывать и внутриполитическую ситуацию, связанную с выборами, – продолжает Мережко. – И мы сейчас видим, что в партии Шольца СДПГ явно ухудшилась ситуация в электоральном отношении. Поэтому, возможно, с этим связана его большая осторожность и балансировка, а это, к сожалению, влияет на его отношение к помощи Украине", – отмечает Александр Мережко.

Объединенные Кремлем

Дружественные России партии добились значительных успехов на недавних региональных выборах в восточных землях Германии. Помимо потенциальных проблем для действующей коалиции канцлера Шольца, эти выборы могут иметь и серьезные международные последствия, ведь широкую поддержку избирателей получили партии, которые открыто поддерживают РФ и выступают против дальнейшей помощи Украине. Кроме "Альтернатива для Германии" (AfD), такой позиции придерживается BSW – новая партия, созданная левым политиком Сарой Вагенкнехт.

В Германии Москве удалось объединить политических оппонентов – правопопулистскую AfD и германских левых – BSW. Главным общим знаменателем этого слияния является скрытая или открытая поддержка российского диктатора Владимира Путина. Пророссийские настроения теперь поддерживаются и правыми, и Кремль с радостью принимает и финансирует и тех, и других.

"Альтернатива для Германии" уделяет большое внимание войне в Украине, призывая к прекращению немецкой военной помощи. Нескольких депутатов Бундестага от этой ультраправой партии обвиняли в получении денег от России за продвижение ее интересов в Германии и Европе.

BSW также активно выступает с антиукраинскими инициативами, но более "мастерски", чем коллеги из прокремлевского пула из AfD. Вагенкнехт выступает за "мир", а для этого нужно просто прекратить "поддержку Украины в войне, установить более тесные отношения и начать переговоры с Владимиром Путиным , а также снять санкции с РФ и возобновить импорт дешевых энергоносителей. Это взгляд, которому симпатизируют на бывшем коммунистическом Востоке Германии. Кроме того, в BSW считают, что нужен мораторий на расширение Евросоюза, особенно в отношении членства Украины. Такой же позиции придерживается и AfD.

Имея значительно меньшие электоральные достижения, чем немецкие ультраправые, BSW представляет реальную угрозу для поддержки Украины. Ведь в отличие от экстремистской AfD, с которой пока другие немецкие политические силы не желают иметь дело, левые в настоящее время не столь токсичны, а потому их приглашают для формирования коалиции. При этом Вагенкнехт лично пригрозила прекратить переговоры о формировании коалиции в восточногерманских федеральных землях: Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, если ее требования по Украине не будут включены в коалиционные соглашения. Она заявляет, что региональные правительства могли бы использовать свое влияние для изменения федеральной политики, то есть побуждать к отказу от поставок оружия Украине и размещению американских дальнобойных ракет в Германии.

"Наши избиратели ожидают, что мы сделаем все возможное, чтобы изменить курс немецкой внешней политики", – заявила Вагенкнехт. "Если другие партии до сих пор не поняли сигналов последних выборов и просто хотят жить как раньше, то коалиции с нами не будет", – констатировала левая поклонница Путина.

"Прежде всего то, что я вижу, то сегодня эти партии действительно пророссийские, они распространяют кремлевские нарративы, продвигают по сути путинские интересы в Германии, – отмечает Александр Мережко. – К счастью, пока эти крайние партии остаются вне власти и не имеют решающего влияния на общую политику Германии, на ее внешнюю политику. К тому же уже и немцы начинают кое-что понимать. Так, в Германии есть специальное ведомство, которое занимается охраной Конституции, которое по сути взяло "Альтернативы для Германии" под своеобразный контроль. То есть это уже является признаком того, что немецкое государство видит определенную угрозу для демократии со стороны ультраправых. Нужно определенное время для того, чтобы система правосудия начала действовать, но, кажется, в отношении AfD будут решения", – считает Александр Мережко.

Обратно к сближению с Россией

Как известно, СДПГ возглавляет правящую сейчас в ФРГ коалицию. Еще в 1970-е эта партия проводила курс на сближение с Москвой. После распада СССР одним из канцлеров ФРГ стал социал-демократ Герхард Шредер, сегодня личный друг Путина, попавший в опалу из-за связей с Кремлем после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

После 24 февраля 2022 года руководство СДПГ признало ошибки в отношении России, отстранилось от Москвы и поддержало Украину. Но сейчас новым генсеком стал сподвижник Шредера Маттиас Мирш, уже выразивший готовность к примирению с ним.

Мирш заявил, что Шредер в должности канцлера Германии в 1998-2005 годах "многого достиг". На замечания касательно связей Шредера с Россией генсек СДПГ ответил, что нынешний канцлер Германии также готов говорить с Путиным, а "переговоры и сдерживание – это две стороны одной медали".

Есть и другие факты того, что шольцевская партия СДПГ медленно, но неустанно дрейфует в пророссийскую сторону. В восточных землях социал-демократы обсуждают коалицию с пророссийским BSW. Заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер считает это звеньями одной цепи и говорит о возвращении "старой путинской СДПГ", лояльной Москве.

"В СДПГ есть кое-кто, кто действительно порвал с Кремлем. Но сейчас после высказываний Мирша это показывает, что обновление далеко от завершения. Сейчас, спустя почти три года войны, мы слышим такое от их генсека. Для меня это показатель, что в части партии это обновление ни к чему не привело. Там снова рассказывают то же, что и несколько лет назад. Думаю, следующим шагом будет то, что скажут, что нам нужен Шредер для переговоров с Путиным. У него такие контакты, их нельзя сжигать. А это первый шаг к сближению с РФ. Если всерьез воспринимать слова Мирша, то теперь, сосчитав вместе BSW, AfD и потенциально СДПГ, сформируется большинство", – сказал Ронцхаймер.

Остановить Путина

В следующем году в Германии должны пройти общенациональные выборы. Согласно текущим опросам, немецкие консерваторы из ХДС/ХСС лидируют с 32-35% голосов – что гораздо больше, чем у любой другой партии. Лидер от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц объявил, что будет баллотироваться как кандидат в канцлеры.

Для Украины главное, что реальный претендент на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности передать немецкие авиационные дальнобойные ракеты TAURUS и в целом проводить более резкую политику по противодействию России, в отличие от Олафа Шольца.

"Я бы сказал Путину: если бомбардировки Украины не прекратятся, то первым шагом будет снятие ограничений по дальности, а вторым – доставка TAURUS. Я хотел бы, чтобы Украина могла поставить себя в столь сильную позицию. О том же говорят британцы, французы и американцы – не Байден, но все его окружение. И единственный, кто этому мешает, – канцлер Германии. Он явно испуган", – говорит Мерц.

Что касается эскалации, которой так боится Шольц, то Мерц иного мнения: "Британия поставляет крылатые ракеты, Франция поставляет крылатые ракеты. Разве это означает их вступление в войну? Это полная чушь. Речь идет об эффективном сдерживании и о том, чтобы дать Украине возможность бить военными средствами по военным целям, защищаться от этой войны, которая нарушает международное право и с такой жестокой очевидностью направлена против гражданского населения Украины", – считает Мерц.

Если не произойдет больших изменений, вполне возможно, что именно ХДС-ХСС выйдет победителем на национальных выборах в сентябре 2025 года. Но учитывая слабость других главных партий, которые сейчас входят в правящую коалицию Германии, а также рост пророссийских крайне левых и ультраправых, непонятно, с какими партиями ХДС-ХСС сможет сформировать коалицию и сможет ли вообще.

"У меня была возможность встретиться еще до начала полномасштабной агрессии с Мерцем. Меня приятно поразило то, что его позиция принципиально проукраинская, – отмечает Александр Мережко. – То есть исходя из собственного опыта, я могу утверждать, что это не только предвыборная риторика и что он, наверное, будет очень решительным канцлером по военно-технической помощи Украине. В этом плане у меня нет каких-либо сомнений относительно его политической линии в будущем. Кроме того, на мой взгляд, это не только его личная позиция, это и позиция партии в целом, потому что я, например, не слышал каких-либо высказываний со стороны представителей ХДС, которые выражали бы какие-то сомнения. В отличие от социал-демократической партии. Там были и есть процессы, которые нас беспокоят", – констатировал Александр Мережко.