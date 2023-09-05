Путин в очередной раз заявил, что его обманули, и обиделся на Запад и Украину: зерновое соглашение окончательно похоронено?

4 сентября президент России Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который, пожалуй, один из немногих, кто сегодня может контактировать как с российским диктатором, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Похоже, на этой встрече Кремль окончательно похоронил зерновую сделку по экспорту украинского зерна через черноморские порты, которая ему не была нужна по ряду причин, известных давно. Однако же встреча все равно состоялась, так как Путин нуждается в Эрдогане, потому как он, по сути, последний его канал взаимодействия с цивилизованным миром. Для Кремля это перевешивает даже негатив от турецких публичных оплеух в виде передачи командиров полка "Азов" Украине и согласия на вступление стран Скандинавии в НАТО.

OBOZREVATEL разбирался в том, что стоит за несогласием России продлевать зерновую сделку.

Новые предложения разбились о дроны

До начала переговоров Россия заявляла о том, что может вернуться к участию в сделке, мол, только выполните наши требования, основное из них – доступ продовольствия и удобрений РФ на мировые рынки.

Ранее Турция вместе с ООН подготовила новые предложения, которые бы помогли возобновлению соглашения. Кроме этого, в день встречи ООН сделала еще один реверанс в сторону Москвы, заявив, что пока нет доказательств геноцида со стороны агрессора в Украине. Как мило, не правда ли.

Однако же Путин ночью 4 сентября показал, что он думает по этому поводу, устроив очередную массированную атаку беспилотниками по югу Одесской области и разрушив портовую инфраструктуру в Измаиле. Это произошло через день после того, как Россия нанесла массированный удар по дунайскому порту Рени.

После выхода из зернового соглашения РФ неоднократно бомбила украинские порты и зернохранилища. Только в июле в результате атак РФ повреждено и частично уничтожено 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.

России выгодно без сделки

Цели Кремля понятны. Программа минимум – выкинуть главного конкурента в регионе – Украину – с мирового рынка продовольствия и занять это место. Параллельно разрушить нашу экономику, которая традиционно ориентирована на экспорт зерновых. Программа максимум – снятие части санкций и перемирие на своих условиях, с непременной оккупацией занятых ранее территорий. Отсюда постоянные вбросы от официальных представителей страны-агрессора: дескать, мы можем и вернуться к сделке, если вы выполните наши требования.

"Прекращение сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках. Цены на зерновые продолжают снижаться. Не видим в этом ничего удивительного, потому что доля Украины в мировом зерновом экспорте остаётся 5% и будет сокращаться", – так прокомментировал Путин не продление зернового соглашения под молчаливое согласие Эрдогана.

Для Украины отсутствие сделки – большая проблема. Объемы экспорта продовольствия сократились минимум на 30-40%. Многие компании переключились на отправку агропродукции грузовиками или по железной дороге, в том числе используя инфраструктуру портов на реке Дунай.

До недавнего времени Украина экспортировала зерно несколькими маршрутами. Самый главный – через Черное море в Стамбул. Кроме этого, через дунайские порты и также в Европу по суше. Первый маршрут Россия перерезала, выйдя из зерновой сделки. Второй маршрут РФ пытается уничтожить сейчас, запуская свои дроны для уничтожения мощностей дунайских портов.

Третий путь – сухопутный, перевозки грузовиками и по железной дороге через Молдову, Польшу и другие страны ЕС. Изменение маршрутов для транспортировки сократило ежемесячный экспортный потенциал страны в два раза – с 7-8 млн тонн до 4 млн тонн, и нанесло серьезный удар по одной из крупнейших статей доходов Украины. С учетом того, что многие фермеры не имеют больших мощностей для качественного хранения зерна, это стало огромной проблемой.

Путин, получив желаемое, убивает сразу несколько зайцев – мы лишаемся одной из главных статей дохода и так проблемного бюджета, Россия получает возможность занять пустующее место на глобальном рынке продовольствия. Плюс пропаганда для внутреннего пользования – к великому Путину и ООН обращалась, и Эрдоган приезжал на поклон, но он их всех поставил на место. Российский народ хлебом не корми, только дай кого-то "нагнуть и победить", а то, что за чертой бедности сегодня миллионы, так не жили хорошо, нечего и начинать.

Кремль за ценой не постоит

Турецкая сторона несколько была удивлена инициативой России во время переговоров, но коммерческая составляющая пакетного соглашения, предложенного Путиным, заинтересовала ее, заявил источник в команде Эрдогана.

Похоже, Кремль, хотя и опустил на землю турецкого президента по двум ключевым вопросам – зерновой сделке и переговорам по Украине, решил подсластить это экономическими плюшками.

"Турция – наш большой партнер, у которого огромная мукомольная промышленность, мы это знаем. Полностью обеспечим интересы Турецкой Республики в этом плане. Россия готова поставить до 1 млн тонн зерна по преференциальной цене через Турцию и бесплатная транспортировка в беднейшие страны. Рассчитываем на помощь Катара. Мы также обсудили строительство второй АЭС на ее территории", – заявил Путин.

Кроме этого, по его словам, Россия близка к соглашению с Турцией о создании центра торговли природным газом.

"Надеюсь, что в самое ближайшее время мы завершим наши переговоры, а газовый хаб в Турции сделает энергетическую ситуацию в регионе более стабильной. Проект обогатит двусторонние связи", – заявил, со своей стороны, Эрдоган на встрече в Сочи.

При этом раздача скрытых взяток происходит на фоне экономических проблем в РФ. Так, доходы федерального бюджета продолжают снижаться, и за первые месяцы нынешнего года они значительно ниже аналогичного периода прошлого года. Особенно просела одна из основных статей его наполнения – нефтяная, которая рухнула почти на 50 процентов. По итогам половины года дефицит российского бюджета возрос до рекордных 3,4 трлн рублей, хотя по плану за весь 2023 год эта величина должна составлять – 2,9 трлн рублей. Однако пока это не мешает Путину и дальше "надувать щеки".

Так или иначе, но Эрдоган и при таком развитии событий свое получил: газовый хаб, строительство АЭС, зерно по приемлемым ценам, а также сохранил роль модератора между двумя странами.

После всего этого турецкий президент назвал Путина "дорогим другом" – похоже, в прямом смысле этого слова.

Эрдоган везет весточку от Путина?

"Что касается усилий президента Эрдогана по урегулированию кризиса вокруг Украины, то он всегда уделял этому большое внимание, в том числе и в разговорах с глазу на глаз. Но мы знаем, что при посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегациями. Но затем Украина отправила их на свалку... Просто к этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем. Контрнаступление ВСУ – не пробуксовка, а провал. Во всяком случае, сегодня это выглядит именно так. Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся. Президент Турции ставил эти вопросы во время нашей встречи, я это подтверждаю", – все это заявления Путина на встрече 4 сентября.

Что же, Кремль в очередной раз дает понять простыми тезисами: по его мнению, Украина не в состоянии изменить на поле боя нынешнее положение дел, а потому пора садиться и договариваться, но, естественно, на его, путинских условиях.

Скорее всего, он представил Эрдогану свой некий план по дальнейшему развитию событий – как он его видит, который турецкий лидер должен представить Украине и Западу.

Об этом говорит и тот факт, что, по заявлению Reuters со ссылкой на главу МИД Украины, в Киеве ожидают переговоров Эрдогана и Зеленского после встречи турецкого президента с Путиным. Кроме этого, Эрдоган планирует встретиться на саммите G-20 с президентом США Джо Байденом. После этих событий станет понятно, что именно на сегодня "хочет-предлагает" Путин.

В который раз обманутый

Кремлевский диктатор в очередной раз с начала 2023 года пожаловался на "надувательство" со стороны западных стран.

"Изначально по зерновой сделке мы согласовали исполнение ряда обязательств в интересах российской стороны. Когда сделка подошла к концу, а никаких обязательств исполнено не было, нас попросили её продлить с обещанием немедленно всё исполнить. Мы продлили – опять никто ничего не сделал. Потом нас в третий раз попросили продлить, и, как водится с нашими западными партнёрами, они нас опять надули. Запад обманывал нас о гуманитарных целях зерновой сделки. Более 70% грузов поступили в обеспеченные страны, в страны Евросоюза", – заявил Путин на пресс-конференции после переговоров.

Кремль нашел такую себе мантру для оправдания всех своих агрессивных действий: "меня, нас, вас – в общем, всю Россию нагло и подло обманули". Для внутреннего пользования, то есть простых россиян, которые не вникают в детали, а реагируют лишь на некие ритуальные заявления с экрана пропагандистского ТВ, этого достаточно, чтобы убедить себя – действия Путина и армии России по уничтожению Украины, а в будущем и Запада являются лишь ответной и защитной мерой, не более. Обманули же, так получите в ответ!

Активно жаловаться на "обман" партнеров Путин начал перед самой войной. Словосочетание "кинули и обманули" тогда же активно входит в обиход российской внешней политики. Поначалу это касалось лишь продвижения НАТО на восток: мол, обещали же не расширяться, а вот расширились. Со временем Россию начали "обманывать" по всем возможным направлениям, где она хотела бы поднять ставки и накалить до предела отношения. Через год после полномасштабного вторжения вообще стартовал "парад обмана". Так, 18 января Путин рассказал, что Россию "водили за нос", пока та пыталась урегулировать разногласия с Украиной. "Не в первый раз с нами такое происходит и случается".

21 февраля Путин жаловался, что обещания Запада по миру на Донбассе "обернулись жестоким подлогом и ложью". 14 марта на встрече с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода он обвинял в обмане Запад в целом. "Они просто водили нас за нос, обманывали (имелись в виду подписанные Минские соглашения, которые якобы были направлены против России)", — заявлял Путин.

30 мая Путин говорил, что Россию "обманули", якобы обещая не расширение НАТО на восток. Также президент РФ жаловался на встрече с блогерами о "надувательстве" с зерновой сделкой.

Что же, разберем кратко все эти "обиды", которые послужили индульгенцией для нападения на Украину и резких заявлений в сторону Запада. Расширение НАТО – во-первых, никаких письменных договоров не было. Якобы "кто-то кому-то пообещал на словах", что суверенные уже страны Балтии и Восточной Европы и дальше будут находиться в зоне влияния России. Да только они думали иначе и имели на это полное право, а как показывает практика последних лет, оказались ой как правы.

Относительно невыполнения Украиной и Западом Минских соглашений, которые сама же Москва и продавила в свое время, то главные пункты этого документа не выполнены именно Кремлем, а именно вывод войск и передача контроля над границей Украине. Что касается вывоза украинского зерна в богатые страны за счет бедных, то это также путинская ложь, так как больше всего продовольствия за счет черноморской сделки получали дружественный Китай и страны Африки.

От себя хочется добавить только то, что российского царя, пожалуй, действительно жестоко и цинично обманули, когда в его пресловутые папочки положили информацию о том, что в Украине "спят и видят его приход, а сама она рухнет за 3 дня", только немножко подтолкни с помощью так называемой СВО. Но эту ложь в Кремле предпочитают не замечать.