США хотят продолжения 'пасхального перемирия' – Госдеп

В Соединенных Штатах Америки впервые прокомментировали "пасхальное перемирие" на фронте от российского диктатора Путина, которое не соблюдали оккупационные войска государства-агрессора. Там заявили, что Вашингтон "приветствовал бы продолжение перемирия после Пасхи".

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Такое заявление представителя Государственного департамента Штатов вечером в воскресенье, 20 апреля, разослали СМИ по электронной почте, передает Nexta. В нем сказано, что Америка "остается преданной полному прекращению огня".

"Мы видели заявление президента Путина о временном перемирии в связи с Пасхой. Мы по-прежнему стремимся достичь полного и всеобъемлющего прекращения огня. Если это действительно серьезное намерение, мы приветствуем его продолжение после воскресенья", – заявили в ведомстве.

19 апреля Путин цинично объявил о перемирии на Пасху и якобы приказал своим солдатам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

Так называемое "перемирие" закончится 21 апреля в 00:00. Спикер Путина Песков заявил, что диктатор не давал указаний по его продлению.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что по состоянию на 20:00 20 апреля с начала суток российская армия более 2 тысяч раз нарушала путинское прекращение огня.

В DeepState сообщили, что объявленного Путиным "перемирие" на фронте россияне не соблюдают, хотя интенсивность боевых действий кое-где несколько снизилась. Оккупанты почти не применяют тактическую авиацию, однако продолжают бить из артиллерии и других средств поражения, активные и российские дроны, ударные и разведывательные.

Как сообщал OBOZ.UA:

– издание WSJ пишет, что на фоне угроз Вашингтона прекратить усилия по мирному урегулированию войны в Украине объявленное пасхальное перемирие стало для Кремля легкой дипломатической победой. В частности, Путин считает, что "тишиной на 30 часов" показывает готовность идти на уступки.

– Журналист Виталий Портников заявил, "пасхальное перемирие" – это маневр Путина, который прежде всего связан с желанием удержать США за столом переговоров.

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