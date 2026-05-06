ОАЭ будут инвестировать в производство украинских дронов – Bloomberg

Высшее руководство Объединенных Арабских Эмиратов в Абу-Даби провело предварительные переговоры по созданию нового инвестиционного инструмента, ориентированного на оборону. Благодаря этому инструменту ОАЭ планирует приобрести доли в оборонных компаниях по всему миру, в том числе – у производителей БПЛА в Украине.

В первых обсуждениях приняли участие кронпринц ОАЭ, шейх Халед бин Мохаммед Аль Нахайян и исполнительный директор Mubadala Investment Co. Халдун Аль Мубарак. Об этом изданию Bloomberg сообщили "осведомленные с переговорами источники".

Планы ОАЭ

"Новый инвестиционный инструмент будет обязанприобрести доли в оборонных компаниях по всему миру для диверсификации поставок в ОАЭ. Инвестиции будут охватывать известные фирмы в Европе и США, а также украинских и турецких производителей беспилотников", – цитирует издание свои источники.

Обсуждение структуры такого инструмента и стратегии новой инициативы Абу-Даби "пока находятся на ранней стадии", и эта "структура может, в конце концов, и не быть создана", отмечает издание и добавляет, что Mubadala Investment МИД и другие представители власти ОАЭ отказались от комментариев.

Так или иначе, проведенные обсуждения были сосредоточены на том, чтобы не допустить влияния инвестиционного инструмента на суверенные фонды Абу-Даби и существующие оборонные компании Эмиратов.

Что предшествовало

В ОАЭ уже создавали подобные платформы в прошлом, отмечает издание и приводит в пример указанную организацию Mubadala, которая в 2025 году потратила 39 миллиардов долларов именно на оборонные инвестиции в другие страны.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, именно ОАЭ на сегодня является основным покупателем оружия, на его долю приходится 2,7% такого мирового импорта. Так, именно ОАЭ "имеют передовой арсенал, включая ракетные системы Patriot и THAAD, истребители F-16 и вертолеты Black Hawk", а США, Франция и Южная Корея являются одними из основных поставщиков вооружения в страну.

Производство в Украине

А тем временем Украина масштабно наращивает противовоздушную оборону, в частности с помощью новых дронов-перехватчиков. Так, только для Сил обороны на ближайшее будущее закупят восемь тысяч беспилотников Octopus – это перехватчики "шахедов", которые уже показали эффективность в боевых условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинские военные разрабатывают новые технологические решения для работы беспилотниками по Москве. Из-за плотной ПВО в столице России и средств РЭБ возникают определенные трудности в применении БПЛА, однако наши военные работают над преодолением этих препятствий, уверяет советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

