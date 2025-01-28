Трамп, сосредоточенный на уничтожении Демократической партии, а также на борьбе одновременно одновременно с Канадой, Мексикой, Панамой, Данией и прочим миром, заниматься Украиной, может, и не очень уже хотел, однако КТО-ТО Фредовичу подсказал: Надо, Фредя, надо!

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Так что детали официально не подтверждённого российско-американского проекта, который ещё обсуждается и должен стать российско-украинским, но который Украина, разумеется, [пока что] не согласовывала, — следующие (переводить не буду — учите государственный).

"Січень-лютий 2025: телефонні перемовини Трампа з путіним та обговорення плану з українською владою;

лютий-березень 2025: Зеленський має скасувати указ про заборону переговорів із путіним, планується зустріч Трампа, Зеленського та путіна для узгодження мирного плану;

20 квітня 2025 року: оголошення перемир'я на Великдень по всій лінії фронту [(варіант: із виведенням українських військ із Курської області)];

кінець квітня 2025: запуск Міжнародної мирної конференції для укладання мирної угоди за посередництва США, Китаю, країн Європи та "глобального півдня", обмін полоненими "всіх на всіх";

до 9 травня 2025 року: декларація завершення війни та скасування військового стану в Україні;

серпень-жовтень 2025: проведення президентських, парламентських та місцевих виборів.

Що увійде до мирної угоди:

Україна декларує нейтралітет, відмову від НАТО та збереження армії за підтримки США [(варіант: і Великої Британії)];

вступ України до ЄС до 2030 року та повоєнне відновлення за рахунок Євросоюзу [(варіант: хоча фактично росії, що ретельно камуфлюється й не оголошується)];

суверенітет росії над окупованими територіями не визнається, але Україна відмовляється від їх повернення військовим шляхом;

поступове скасування санкцій проти рф та відновлення імпорту російських енергоносіїв до ЄС [(варіант: під виглядом, приміром, азербайджанських)];

поновлення прав УПЦ [(варіант: та використання російської мови, а також допуск проросійських партій до виборів)];

питання про європейський миротворчий контингент залишається спірним і вимагає додаткових консультацій."

Именно это распространяется. О 5 регионах в административных границах мордору — речь не идёт. Лучшего для нас, судя по всему, Трамп и не будет добиваться, но на худшее тоже вряд ли согласится.

Время — не на стороне рф. И не на стороне Украины. Время — на стороне Китая и американских демократов.