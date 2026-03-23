Решил коротко изложить свои мысли в контексте дискуссии на Круглом столе "Идеальный народный депутат: электоральный портрет украинского депутата", который состоялся недавно в УНИАН.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Поки український народ аналізує ціни на паливо, підраховує пенсії молодих прокурорів та прогнозує результати виборів в Угорщині… парламентські партійні вожді вже визначили, як їм ЗНОВУ стати депутатами.

Останні дискусії про формат майбутніх повоєнних виборів до Верховної Ради України дають мені підстави зробити такі попередні висновки:

– ВСІ владні й опозиційні партійні вожді, попри приписи європейських структур, рішення ЄСПЛ "Томенко проти України" та відсутність Закону, тримаються вимоги ІМПЕРАТИВНОГО МАНДАТУ для депутатів, як ВОШІ КОЖУХА;

– ВСІ владні й опозиційні партійні вожді, попри приписи Виборчого кодексу щодо пропорційної системи з відкритими регіональними списками, агітують за тимчасові ЗАКРИТІ ПАРТІЙНІ СПИСКИ, бо нині окуповані території, масова міграція…, а треба набрати 450 депутатів.

Таким чином виникає унікальна ситуація, коли власники та інвестори парламентських та нових перспективних повоєнних партій, вже почали "продавати місця" у своїх списках "багатим лохам".

А щоб впевнено і вільно почувати себе у майбутній ВРУ (у незалежності від передвиборчих обіцянок) переконують чи лякають дією НЕЗАКОННОГО імперативного мандату в Україні.

А що?

Статус так званих "народних депутатів" як "партійних рабів-кнопок" – найкращих метод управління для нинішньої партноменклатури.

Не забуваємо також, про ДИКЕ і ГАНЕБНЕ рішення ВСІХ, без винятку, парламентських партій фінансувати себе рідних із державного бюджету воюючої України. Лише в надскладному економічному 2026 році партійні вожді у ВРУ отримають 865 МІЛЬЙОНІВ гривень на свою рекламу та утримання партапарату. За останні 4 роки кривавої війни з російською ордою бідні і втомлені парламентські партії освоїли вже більш як 3 МІЛЬЯРДИ гривень платників податків. А ще, щоб "партійні раби" у ВРУ не бунтували, то збільшили їм виплати до 200 тисяч гривень на місяць та до 146 тисяч гривен на місць для їхніх кількох помічників, здебільшого родичів і водіїв.

Саме тому я вже давно переконую, що обговорювати нині треба не лише ДАТУ виборів, а передовсім питання:

– ЯКИЙ ПАРЛАМЕНТ нам потрібний і відповідно

– ЯК ТАКИЙ ПАРЛАМЕНТ, а не нову пострадянську Верховну Раду, нам обрати.