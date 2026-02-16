'Нужны жесткие действия': Зеленский провел совещания с высшим руководством СБУ

В понедельник, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с генерал-майором Евгением Хмарой, во время которой были очерчены ключевые направления работы Службы безопасности Украины на ближайший период. Основное внимание сосредоточено на противодействии российским спецоперациям и киберугрозам.

Также глава государства заслушал доклад генерал-майора СБУ Александра Поклада. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Защита разработчиков дронов и охота на агентов РФ

По словам Зеленского, одной из приоритетных задач СБУ сейчас является усиление защиты украинских производителей беспилотных летательных аппаратов. Для этого Служба безопасности проводит комплексную работу на опережение, предусматривающую разоблачение корректировщиков и контрразведывательное сопровождение.

Разоблачение корректировщиков

СБУ проводит системное разоблачение и нейтрализацию лиц, которые помогают врагу наводить удары по критическим объектам.

Контрразведывательное сопровождение

Служба безопасности также осуществляет контрразведывательное сопровождение для защиты технологических разработок и персонала предприятий, работающих на нужды фронта.

"Был также доклад о наших кибероперациях. Есть у службы наработки для противодействия российским хакерам. Ожидаю внедрения и доклад по результатам", – отметил глава государства.

Чистки в СБУ

Зеленский также заслушал доклад генерал-майора СБУ Александра Поклада о мерах по противодействию вражеским операциям, направленным против нашего государства. Президент поставил четкую задачу по кадровой очистке спецслужбы и ожидает быстрых результатов в этом направлении.

Главным вопросом встречи была внутренняя безопасность внутри самой структуры СБУ. В частности, Зеленский анонсировал кадровые проверки и "чистки".

Александр Поклад получил поручение заняться вопросом очистки рядов Службы безопасности Украины от лиц, которые занимают должности, но работают не на пользу украинскому государству, а другим интересам.

Владимир Зеленский отметил необходимость внедрения жестких действий.

"Нужны жесткие действия и реально полностью сильная Служба безопасности. Ожидаю результатов", – подчеркнул президент.

