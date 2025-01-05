Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину самолетом – Зеленский

В случае достижения справедливого мира новоизбранный президент США Дональд Трамп мог бы посетить Украину, прилетев в нашу страну на самолете. Это было бы символически, сказал глава государства Владимир Зеленский.

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О такой возможности он высказался в подкасте американского исследователя, блогера Лекса Фридмана. Видео было опубликовано в YouTube вечером 5 января.

Фридман пожелал Украине, чтобы ее аэропорты снова открылись в скором времени. Зеленский ответил, что если война закончиться, то Трамп мог бы стать первым лидером, который прилетел бы к нам на самолете.

Президент подчеркнул, что Украина хочет справедливого мира. И социология говорит о том, что среди украинцев уровень поддержки нового лидера США очень высокий. Многие жители нашей страны имеют надежды на то, что Трамп поддержит Украину и сможет добиться мира, усадить РФ за стол переговоров.

Как писал OBOZ.UA:

– В подкасте Фридману Зеленский рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения у него был телефонный разговор с беларусским диктатором Александром Лукашенко. Последний извинялся за то, что с его территории россияне запускают по Украине ракеты.

– Президент нашей страны сказал, что Киев согласится на остановку огня на фронте, если получит от партнеров гарантии, а также оружие для отражения будущих нападений российских оккупантов. Если прекращение огня будет работать, Силы обороны не будут использовать это вооружение.

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