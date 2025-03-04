Венгрия против: новый пакет военной помощи ЕС для Украины на 20 млрд евро оказался под вопросом – Politico

Европейский Союз может провалить согласование вопроса о выделении Украине военной помощи на сумму 20 млрд евро. Против этого решения категорически выступает Венгрия.

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В то же время Будапешт, вероятно, поддерживает увеличение расходов на оборону ЕС. Об этом сообщает издание Politico.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена представить инструментарий для увеличения расходов ЕС на оборону. Но другой важный пункт повестки дня саммита Европейского совета, который касается выделения средств на предоставление военной помощи для Украины, находится под вопросом.

Вину за заморозку 20-миллиардного увеличения помощи Киеву возьмет на себя Венгрия. При этом Будапешт, вероятно, поддерживает более широкое усиление обороны ЕС, но он категорически против пакета помощи Украине.

Упоминание о новом военном финансировании, предложенном главой внешнеполитического ведомства Каей Каллас, было вырезано из последнего проекта выводов Совета ЕС. Изменение произошло после того, как Будапешт наложил вето на предыдущую версию.

Стоит отметить, что председатель Совета ЕС Антониу Кошта, вероятно, признал поражение в своей кампании по привлечению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к этому пакету помощи. В то же время он отметил "широкое согласие" относительно необходимости для Европы стать "более суверенной, более способной и лучше оснащенной" для решения проблем безопасности.

Источники не исключают, что фон дер Ляйен, скорее всего, предложит более креативные способы заставить поддержать Украину, а не оказывать помощь. Одним из вариантов может стать требование, чтобы 20% новых кредитов, доступных для расходов на оборону, направлялись на помощь Киеву.

Напомним, президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Решение касается всей техники для Сил обороны: которая еще не была отправлена и которая находится в транзитных зонах.

Как сообщал OBOZ.UA, приостановка военной помощи США для Украины прежде всего затронет ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасов к HIMARS и артиллерии. Пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности по программе долгосрочной поддержки USAI.

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