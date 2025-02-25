'Нужно быть реалистичными': в МИД Турции высказались о возможности членства Украины в НАТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что администрация Дональда Трампа не поменяла политику США касательно членства Украины в НАТО. По его словам, предыдущая администрация Белого дома также не поддерживала вступление Украины в Альянс.

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В то же время официальная полиция Анкары не изменилась – Турция не против вступления Украины в НАТО. Об этом Фидан заявил в интервью Bloomberg TV, передает пресс-служба турецкого МИД.

Министр объяснил, что украинцы просят членства в НАТО не просто ради того, чтобы быть членом НАТО. Фидан заявил, что Киев хочет увидеть гарантию безопасности для своей страны.

"Так что, если они заключат, скажем, соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, какую-то гарантию безопасности, это то, что они считают необходимым для участия в таком деле. Потому что, если война возобновится, то какой будет гарантия безопасности для них? Это то, чего они ищут. Я думаю, что сейчас гарантия безопасности, чтобы война не возобновилась, является одним из основных вопросов, которые мы обсуждаем на переговорах", – заявил министр.

Кроме того, Фидан подчеркнул, что Турция не будет против, если Украина станет членом НАТО. Глава МИД подчеркнул, что это официальная позиция президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Ну, мы не будем против, если они захотят стать членом НАТО, но мы должны быть очень реалистичны, потому что мы открыто заявили, что мы за то, чтобы Украина была членом НАТО. Это было заявление нашего президента, так что это наша официальная позиция", – отметил глава турецкого МИД.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа предложил зафиксировать 1 января 2030 года как дату вступления Украины в Европейский Союз. Он отметил, что сейчас пришло время лидерства, поэтому европейцы должны взять на себя ответственность без промедления.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках мирного плана нельзя отбрасывать возможность вступления Украины в Североатлантический альянс. Гарант высказался против тактики ведения переговоров, при которой от ключевых требований отказываются еще до самого диалога.

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