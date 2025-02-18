'Это так не работает': Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО нельзя исключать из переговоров

В рамках мирного плана нельзя отбрасывать возможность вступления Украины в Североатлантический альянс. Президент Владимир Зеленский высказался против тактики ведения переговоров, при которой от ключевых требований отказываются еще до самого диалога.

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В интервью ARD глава Украинского государства предупредил: плохая сделка по завершению войны может привести к ситуации, аналогичной той, что сложилась в Афганистане в 2021-м. "Вы не можете просто убрать это [членство в НАТО] со стола. Это так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0", – сказал он.

Президент имеет ввиду поспешный вывод западных войск из территории Афганистана. В итоге, после десятилетий боев, Талибану представилась возможность очень быстро захватил столицу Кабул и власть в стране.

К такой трагедии привело "отсутствие уважения к человеческой жизни", отметил Зеленский.

"Поэтому есть опыт того, что происходит, когда кто-то что-то заканчивает, не обдумав, и очень быстро отступает", – объяснил он.

Зеленский снова напомнил о важности сильных гарантий безопасности для Украины. Также он решительно отверг соглашения, которые заключаются без обсуждения с Киевом. Об этом "не может быть и речи" и это "бессмысленно, потому что война идет с нами, к сожалению, на нашей земле".

"Все, о чем Россия и США могут договориться – если они вообще хотят договориться о чем-либо – касается их двусторонних отношений. Они, конечно, не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях. О прекращении войны без нас. Мы – независимое государство", – заявил президент.

Как ранее писал OBOZ.UA, специальный представитель американского главы по вопросам Украины и РФ Кит Келлог утверждает, что Соединенные Штаты не будут навязывать Украине и президенту Владимиру Зеленскому какое-то соглашение по окончанию войны без консультаций с Киевом. Вашингтон выслушает "пункты обсуждения" от каждого, сказал он.

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