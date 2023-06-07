Нужна четкая и быстрая реакция мира: Зеленский призвал международные организации присоединиться к спасению жителей Херсонщины

На территории Херсонской и Николаевской областей по состоянию на 22:30 7 июня от наводнения после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС было спасено более 2000 человек. Крайне тяжелая обстановка на временно оккупированных территориях юга. Ситуация требует реакции международных организаций.

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Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к народу. Запись опубликовал YouTube-канал Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на то, что происходит", – заявил гарант.

Он отметил, что сейчас даже нельзя установить точно, сколько мирных жителей могут погибнуть на левом берегу Херсонщины без воды, пищи, медицинской помощи и спасения от большой воды. Российские захватчики просто бросили людей, чем сделали свое военное преступление еще более тяжелым и масштабным.

В то же время украинцы пытаются всеми силами помочь попавшим в беду соотечественникам.

"Наши военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы спасают людей. Но нужны масштабные усилия. Нужно, чтобы международные организации, такие как Красный Крест, немедленно присоединились к спасательным операциям и помогли людям именно на оккупированной части Херсонщины", – сказал президент.

Он заявил, что каждый погибший человек там – это приговор. "Приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизни", – уверен Зеленский.

Если профильных международных организаций сейчас нету в зоне бедствия, это означает, что их нету вообще, они не дееспособны, считает гарант. Он подчеркнул, что все соответствующие обращения Украины, нашего правительства – есть.

Зеленский поблагодарил мировых лидеров, которые поддержали нашу страну и осудили Россию за преступление экоцида. "Вместе должны и привлечь к ответственности оккупантов", – отметил он.

Президент указал на то, что российские войска больше года контролировали и дамбу, и всю ГЭС, российская пропаганда всерьез и открыто обсуждала сценарий уничтожения объекта. Еще прошедшей осенью Украина предупреждала мир о том, что оккупанты заминировали гидроэлектростанцию.

Как писал OBOZREVATEL:

– В интервью немецкому изданию BILD 7 июня Зеленский сказал, что шокирован отсутствием адекватной реакции Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста на подрыв войсками РФ Каховской ГЭС.

– Украинский глава сказал, что теракт врага на гидроэлектростанции может быть направлен на замедление Сил обороны Украины. Однако, мы не собираемся сдаваться и будем продолжать активные действия для защиты своей территории.

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