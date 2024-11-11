Финальный счёт Трамп — Харрис по голосам в коллегии, избирающей президента, — 312:226 (если, конечно, так и проголосуют, а то отклонения здесь бывали неоднократно, хотя и никогда не влияли на персональный результат выборов).

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Я в своих постах именно этот счёт прогнозировал 4 раза — 21, 23, 24 и 29 октября, но хвастаться тут нечем, ибо я успел много чего напрогнозировать, так что неудивительно, что какие-то цифры из моих многочисленных предвидений случайно таки совпали с реальной действительностью.

Ну а вообще у Трампа должно сложиться "монобольшинство", то есть контроль одновременно и за Сенатом, и за Палатой представителей (по которой, впрочем, конечных результатов ещё нет), и даже за Верховным Судом — так что делай себе, Трампушка, что заблагорассудится, однако же и ответственность тоже будет на тебе полная. По крайней мере, перед историей.

Так вот, народ США выбрал, по словам Павла Климкина, который тоже на кого-то ссылается, "рациональную иррациональность", то есть непредсказуемость Трампа имеет огромный смысл — это один из его главнейших козырей, а угадать, что он на самом деле сделает, можно лишь так же, как я указывал правильный счёт в коллегии, — благодаря количеству очень разнообразных прогнозов (какой-то сработает).

В американскую политику, таким образом, вместе заходят теория вероятности, математические ожидания, статистические модели и прочее.

Пуйло, говорите, непредсказуемо? Да в сравнении с Трампом оно полностью прогнозируемо и только напугано сплошной неопределённостью от Главной страны мира!

Мирный план, говорите, от Помпео? А вот и не угадали: внимание, правильный ответ (от Трампа) — Помпео в его команде не будет, то есть спасибо за былую службу и пошёл нах. Правда, это вовсе не означает, что об этом плане снова не вспомнят, просто его иначе назовут.

Есть новость, говорите, для Украины — Крыма у неё уже не будет, ибо это было бы нереалистично? А у Трампа есть новость для его бывшего советника, который это объявил: тот (Брайан Ланза) был лишь подрядчиком до выборов и полномочий что-то говорить от имени Трампа не имеет, так что пусть знает своё новое место — он никто, и зовут его никак, а ждать нужно, что скажет по этому поводу сам Трамп (может, конечно, и то же самое).

Глупый Орбан, гордясь тем, что Трамп его вспоминал уже полтора раза за последний год (хотя и путая с Эрдоганом), что-то от имени Трампа рассказывает, будто тот ему наедине что-то говорил? Да пусть сначала разберётся, венгр он для него или турок, тут уж не до подробностей.

Мир Трампа трампоцентричен, истины и будущее знает только он, да и то — если не передумает. Привыкай, мир, и привыкай, Украина.