Новый куратор и теневая спецгруппа: в ГУР раскрыли, как российские спецслужбы дерибанят оккупированные территории Украины

С началом крупномасштабной войны Россия изменила систему управления временно оккупированными территориями Украины и передала ключевые полномочия специальной рабочей группе. Ее возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, а в состав вошли представители спецслужб страны-агрессора, силовых структур и правительства.

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Об этом сообщили в Главной разведке Минобороны Украины. В ведомстве утверждают, что вражеская структура фактически осуществляет теневое управление оккупированными территориями.

По данным ГУР, в марте 2022 года Хуснуллин возглавил "рабочую группу по реализации специальных инфраструктурных проектов", созданную распоряжением российского правительства № 542-р.

Эта структура фактически пришла на смену "межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины", которая действовала с декабря 2014 года по июнь 2022-го.

Спецгруппа РФ принимает ключевые решения в отношении ВОТ

Как отмечает украинская разведка, новая группа сосредоточила в своих руках управленческие и финансовые рычаги в отношении временно оккупированных территорий Украины. Именно в ее рамках согласовываются ключевые решения, в частности те, которые касаются так называемой "интеграции" захваченных территорий в состав РФ.

"Фактически речь идет о "теневом правительстве" с широкими полномочиями, которое стоит над оккупационными администрациями и "спускает" им директивы к немедленному исполнению. Обжаловать решения спецгруппы Хуснуллина – запрещено", – говорится в сообщении.

Структура российской спецгруппы включает председателя, президиум из 8–12 человек и не менее 40 членов, преимущественно граждан РФ. Среди них есть единичные коллаборационисты, а к отдельным заседаниям могут привлекаться сотрудники аппарата правительства РФ и другие приглашенные лица.

В президиум, в частности, входят руководители 4-й и 5-й служб ФСБ Сергей Алпатов и Алексей Комков, первый заместитель главы МВД РФ Андрей Курносенко и заместитель начальника Центра управления обороной Виктор Калганов.

Также в работе группы участвуют российские министры и их заместители, руководители подконтрольных фондов и государственных компаний.

"Основной вид деятельности российской спецгруппы – рейдерство и перераспределение похищенных ресурсов и имущества украинских граждан и бизнеса. Недвижимость, предприятия, украденное зерно и другая продукция – все "отжатое" московитами они переписывают на себя в соответствии с так называемым российским "законодательством", – подчеркнули в ГУР.

Там отметили, что российская спецгруппа также утверждает решения, направленные на вытеснение украинцев из ВОТ. Для этого в Москве "принимают так называемые программы переселения, создают искусственный дефицит продукции и обеспечивают режим информационной блокады на временно оккупированных территориях Украины".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество обратить внимание на гуманитарную ситуацию в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области. Он подчеркнул, что гуманитарная катастрофа на временно оккупированном левобережье области является следствием действий России, которая блокирует помощь и препятствует эвакуации гражданских лиц.

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