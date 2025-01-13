'Украина может на нас рассчитывать': Германия передала ВСУ первую из 54 заказанных гаубиц RCH 155

Министр обороны Борис Писториус передал Вооруженным силам Украины новую колесную гаубицу RCH 155 для усиления артиллерии. Она стала первой из 54 гаубиц, заказанных для Украины, ее символически принял посол Украины Алексей Макеев.

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Об этом сообщает немецкое издание Stuttgarter Zeitung. Известно, что первые шесть систем сначала останутся в Германии и будут использоваться для обучения украинских военных.

"Украина может на нас рассчитывать, и это сигнал. Германия готова взять на себя ответственность в Европе", – сказал Писториус в Касселе, где танкостроительная компания KNDS производит эту систему вооружения.

В свою очередь, украинский посол подчеркнул, что Украине нужны союзники для переговоров по прекращению войны.

"Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. За мир нужно бороться. Приятно знать, что Германия на стороне Украины", – заявил Макеев.

Следует отметить, что KNDS образовалась в результате объединения немецкой компании KMW и французской оборонной компании Nexter. Ее разработка позиционируется как "самая современная в мире колесная гаубица", которая впервые позволяет вести огонь во время движения.

Пушечной башней можно управлять дистанционно, что обеспечивает возможность управления извне. Благодаря новой, в значительной степени автоматизированной артиллерийской системе, для ее обслуживания будет достаточно двух военных.

Гаубица, оснащенная 155-мм пушкой на бронированном колесном шасси с конфигурацией "8х8", в будущем будет передана и германской армии.

Напомним, 9 января стало известно, что по результатам 25-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" Германия передаст Украине 50 дополнительных ракет к комплексам противовоздушной обороны IRIS-T, которые изначально предназначались для Бундесвера. К тому же Берлин предоставит Силам обороны 20 БМП Marder и 22 боевых танка Leopard 1А5.

Как сообщал OBOZ.UA, Анналена Бербок призвала предоставить Украине больше военной помощи, чем было запланировано в бюджете. Это произошло на фоне информации о том, что канцлер Олаф Шольц блокирует выделение дополнительного оружейного пакета. Министр иностранных дел Германии отметила, что военная поддержка Киева является "лучшей защитой" безопасности в Европе и в Германии.

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