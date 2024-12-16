На прошлой неделе основным мировым событием была, безусловно, церемония открытия Собора Парижской Богоматери после реконструкции в Париже.

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На відкриття прибув обраний президент США Дональд Трамп, а також український президент Володимир Зеленський. Багато хто ще й зараз пам’ятає жахливі кадри храму, що палає у вогні, які вразили весь світ у 2019 році. Це була трагедія для французів і мільйонів людей по усьому світу, які з жахом спостерігали, як полум'я знищує не тільки один з головних архітектурних пам’яток Парижу, а і національної гордості Франції. Але, увага переважної більшісті українців була прикута не лише до цієї історичної події, а до можливої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленским.

Дуже показовим було те, що президента України Володимира Зеленського під час його появи у Соборі Паризької Богоматері зустріли оплесками. Поки Зеленський йшов до свого місця, багато присутніх аплодували йому стоячи.

Це було визнання мужності України і солідарності з українським народом лідерів багатьох країн і світової еліти.

Отже, о 19:00 суботи, 7 грудня, на острові Сіті у Парижі задзвонили дзвони Нотр-Дама. Паризький архієпископ Лоран Ульріш тричі постукав палицею у ворота собору — офіційно відчинив його двері для публіки. А трохи пізніше всередині вперше за п'ять з половиною років зазвучав трьохстотлітній, найбільший у Франції орган. На урочисту церемонію запросили 2500 осіб: близько 50 президентів та глав урядів, кілька сотень французьких та зарубіжних релігійних діячів, а також тих, хто гасив руйнівну пожежу 15 квітня 2019 року, та тих, хто потім відновлював собор: реставраторів, скульпторів, вітражистів, інженерів та інші майстрів.

Але, давайте повернемось до зустрічі Трампа, Зеленського і Макрона. Ми зараз вже знаємо, що незважаючи на різні припущення ця зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського відбулася і пройшла в доброзичливій атмосфері і що вона стала можливою завдяки Макрону. Хоча поправці кажучи, якби Дональд Трамп не захотів зустрітися з Зеленским, то ніхто його у цьому б не переконав. Про цю зустріч багато написано і є багато коментарів, я це не буду робити.

Для нас, українців, важлива не тільки сама ця зустріч, а набагато важливіші її результати. Одним із таких результатів є висловлювання Трампа про війну в Україні, яке він дав французьким журналістам перебуваючи у Парижі. Війна в Україні має бути зупинена якнайшвидше, це стане пріоритетом зовнішньої політики США. Про це заявив в інтерв'ю французькому журналу Paris Match, опублікованому в середу, 11 грудня, обраний президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Розмова відбулася 7 грудня у Парижі. Говорячи про Україну, Дональд Трамп заявив, що має намір зробити завдання припинення війни в Україні пріоритетним у своїй зовнішній політиці після вступу на посаду у Білому домі в січні 2025 року. "Думаю, що ми маємо вирішити українську проблему з Росією", - пояснив він. Хоча Близький Схід також є "великим пріоритетом", ситуація там "менш складна", ніж в Україні, заявив Дональд Трамп.

Таким чином, перебування Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Парижі і їх зустріч, багато що може змінити у наших відносинах.

По мірі того як наближається дата інавгурації Дональда Трампа, багато аналітиків, експертів, прогнозують, що Дональд Трамп несподівано для себе усвідомив, настільки зараз складна і вибухонебезпечна ситуація, яка потребує зовсім інших підходів, ніж він і його команда уявляли під час виборчої компанії. І головна проблема - загроза Третьої світової війни.

Це не є перебільшенням, це реальна оцінка того стану міжнародної ескалації, яка стає все більш і більш небезпечною і про що Дональд Трамп відкрито заявив.

Нещодавно Марк А. Тіссен, який веде колонку для The Post про зовнішню та внутрішню політику і який є співробітником Американського інституту підприємництва та колишній головний спічрайтер президента Джорджа Буша, написав в газеті "The Washington Post" цікавий матеріал, який аналізує сучасну ситуацію у світі, згадує передумови початку Другої світової війни і аналізує уроки Будапештського меморандуму, який є, на його думку, головною причиною сучасної війни путіна проти України.

Він зокрема зазначає, що "Коли найкривавіше століття в історії людства наближалося до кінця, американці згадали про катастрофічні помилки, які проклали шлях до Другої світової війни та Холодної війни. Головні з них: Мюнхенська угода 1938 року, помилкова спроба британського прем’єр-міністра Невіла Чемберлена задобрити Адольфа Гітлера та катастрофічна Ялтинська угода 1945 року, яка розділила Європу та залишила світ на межі ядерного Армагедону. На початку повного надії нового століття з’явилася нова аксіома зовнішньої політики США: ні Мюнхена, ні Ялти. До цього ми повинні додати: більше ніяких Будапештів. 5 грудня світ відзначатиме 30-ту річницю Будапештського меморандуму про гарантії безпеки, катастрофічної угоди, яка проклала шлях до сьогоднішньої кровопролитної війни в Україні. Оскільки новообраний президент Дональд Трамп готується до переговорів про припинення цієї боротьби, він повинен прислухатися до уроків Будапешта, щоб не повторювати їх.

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році Україна успадкувала майже 2000 одиниць ядерної зброї, а також міжконтинентальні балістичні ракети та стратегічні бомбардувальники для їх доставки, що зробило її третьою за величиною ядерною державою у світі.

Отже, у 1994 році президент Білл Клінтон досяг угоди між Росією, Україною, Сполученими Штатами та Великобританією, згідно з якою Україна погодилася відмовитися від цієї зброї. В обмін Росія зобов’язалася "поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України" і "утримуватися від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України". Москва також погодилася утримуватися від "загрози агресії, в якій використовується ядерна зброя". А США та Британія дали Україні гарантії безпеки, пообіцявши "надати допомогу Україні... якщо Україна стане жертвою акту агресії".

Ці гарантії виявилися порожніми. У 2014 році президент росії володимир путін вторгся в Україну та анексував Крим, прямо порушивши обіцянки, дані росією в Будапешті. Перед обличчям цієї агресії адміністрація президента Барака Обами не змогла виконати угоду Сполучених Штатів, відмовившись надати Україні зброю для самооборони. Натомість, побоюючись, що озброєння України спровокує москву, Обама запропонував Україні лише нелетальну допомогу.

Коли Трамп прийшов на посаду (перша каденція) він змінив політику умиротворення Обами та став першим президентом, який надав Києву летальну допомогу. Трамп також став жорсткішим щодо путіна в ряді інших способів — запровадивши паралізуючі санкції проти москви, видворивши російських дипломатів, розпочавши кібератаку на росію, спрямовану проти Санкт-Петербурзького агентства інтернет-досліджень, давши зелене світло військовим США на ліквідацію сотень Вагнера, та переконують членів НАТО збільшити витрати на оборону на 400 мільярдів доларів. Результат?

Путін призупинив свою агресію під час каденції Трампа.

Але після вступу на посаду Джо Байдена путін відновив завоювання України.

"Які уроки ми можемо винести з провалу Будапештської угоди?

По-перше,

Путін не хоче миру; він хоче України. Він порушить будь-яку міжнародну угоду, яку Росія підпише для досягнення своєї мети. Єдиний спосіб зупинити його — зробити неможливим досягнення його мети. Як ми бачили, Путін вірить, що може дочекатися сильного президента США, доки на його місце не прийде слабкий. Якщо йому дозволять це зробити, він просто використає припинення бойових дій, щоб призупинити, відновити свої сили та відновити вторгнення, коли настане відповідний час. Якщо Трамп хоче миру, який триватиме протягом його президентства, ця угода має створити умови, які унеможливлюють відновлення війни

По-друге,

західні гарантії безпеки нічого не варті, якщо вони не підкріплені західною військовою могутністю. Довгий мир вимагатиме, щоб будь-яка угода, яку укладе Трамп, створювала обороноздатні кордони з демілітаризованою зоною, яку забезпечували б міжнародні миротворчі сили (що складаються з європейських, а не американських військ). Путін повинен розуміти, що ця угода є остаточною, і якщо він колись спробує відновити своє вторгнення, він воюватиме не тільки з Україною

По-третє,

Україна має бути достатньо сильною у військовому плані, щоб стримувати Росію. Відмова від свого ядерного стримування і покладання на захист інших була помилкою. Україні потрібно буде створити звичайний засіб стримування настільки потужний, що Росія ніколи його не візьме. Це означає, що навіть якщо Трампу вдасться встановити мир, імператив озброїти Україну триватиме. Ми повинні знайти механізми збільшення потоку американської зброї, що прямує до Києва, щоб не вимагати від американських платників податків нести витрати. Якщо Трамп хоче уникнути головування в такій історичній невдачі, як Будапешт, йому потрібно уникнути пастки спроби задобрити Путіна обіцянками українського нейтралітету та роззброєння. Він не хоче приєднатися до Невіла Чемберлена в пантеоні лідерів, які обіцяли мир у наш час, але зробили протилежне. Трамп каже, що хоче запобігти Третій світовій війні. Якщо це так, він повинен робити те, що він робив під час свого першого терміну, і забезпечити мир силою."

Пройшло трохи більше 30-ти років підписання цього сумнозвісного Будапешського меморандуму, який обернувся для України зрадою. Ми вже зараз знаємо і зі слів Білла Клінтону, що саме він, як президент США, фактично примусив Україну підписати цей меморандум. В результаті чого, Україна проміняли третій у світі ядерний потенціал на ілюзорні гарантії безпеки

На двадцятому році після підписання Росія, абсолютно проігнорувавши факт підписання Будапештського меморандуму, окупувала український Крим. Інші підписанти висловили занепокоєння і підтримку Україні, але дієвих заходів щодо реалізації гарантій безпеки не було жодних.

Це була зрада України, яка в подальшому призвела до повномасштабної війни. Трагічні уроки Будапешського меморандуму необхідно пам’ятати і зараз, коли знову почалися розмови про мирний договір з Росією.

Останнім часом Дональд Трамп почав достатньо багато приділяти уваги війні в Україні і почав оприлюднювати деякі елементи свого плану щодо припинення війни. Дуже важливо, щоб і Дональд Трамп і його найближче оточення чітко усвідомили, що Україні не потрібний ще один Будапешт, Україні потрібні гарантії безпеки, але не такі які були підписані трохи більше 30 років тому, а реальні, які забезпечать мир на планеті і безпеку Україні.

Такими гарантіями може бути лише реальне членство України у НАТО. Приєднання України до Альянсу значно підсилить військові спроможності європейських краін протистояти путіну. Разом з тим, поки в росії при владі путін і путінський режим загроза Третьої світової війни є реальною.

Тому, тепер Дональд Трамп повинен забезпечити збереження миру на планеті і не допустити початку ядерної агресії, про що постійно загрожує путін, але не тільки Україні і європейським країнам, а й США.