Норма шодо боевого иммунитета должна быть расширена, – Ирина Фриз

27 января на закрытом заседании Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушал доклады защиты генералов А.Горбенко, Ю.Галушкина и полковника Д.Рюмшина и обсудил вопросы, позволяющие получить разностороннюю информацию о судебных процессах против этих военных.

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Об этом сообщила народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз.

"В ходе заседания члены комитета постоянно отмечали, что весь процесс должен происходить согласно действующему законодательству и с большим уважением к нашим военным", – написала Фриз в соцсетях.

"Следует отметить, что, несмотря на приглашение на заседание Комитета, не появилась военная омбудсменка, в которой возникла потребность в командировке. Считаю подобное отношение к заседанию профильного парламентского комитета абсурдным с учетом занимаемой им должности", – отметила депутат.

По ее словам, предварительное заявление Комитета по избирательности законодательства и избыточности применения мер к боевым офицерам соответствует указанным основаниям.

"3а итогами обсуждения Комитет направляет дополнительные запросы в правоохранительные органы. Члены Комитета обсудили необходимость внесения изменений в статью УК о "боевом иммунитете" с целью ее расширения и конкретизации. Это необходимо для профессионального ее применения в правовом поле", – сообщила Фриз.

"Также считаю целесообразным предложение адвокатов по созданию Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по рассмотрению вопросов привлечения к уголовной ответственности военнослужащих в условиях военного положения", – резюмировала Ирина Фриз.