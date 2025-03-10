"Никто не кричал на его ребенка": Вэнса, жаловавшегося на протестующих в поддержку Украины, уличили в обмане. Видео

На днях вице-президент США Джей Ди Вэнс набросился на участников акции протеста в поддержку Украины, которая состоялась 8 марта недалеко от его дома, с обвинениями. Он заявил, что они напугали его трехлетнюю дочь и "преследовали ребенка в рамках политического протеста". Однако в сети разоблачили ложь Вэнса и опубликовали видео, опровергаемое его заявления.

Видео дня

Дизайнер и общественный активист Кристофер Уэбб в соцсети X отреагировал на рассказы Вэнса, в правдивости которых стали сомневаться и другие пользователи. Они предположили, что вице-президент США пытается навязать негативное отношение к украинцам.

По словам Уэбба, все было снято на камеру, где видно, что там произошло, и что на ребенка политика никто не кричал и не шел за ними.

"Кажется, он не понял, что это было снято на камеру. Никто не кричал на его ребенка, и никто не следовал за ними", – написал Уэбб.

Активист добавил, что Вэнс и миллиардер Илон Маск должны прекратить использовать детей в качестве щитов, а общественность требует ответов.

Некоторые пользователи вспомнили, что в тот день Вэнса предупредили о том, что в одном районе есть протестующие и посоветовали ему пойти по другому пути, но он все же решил подойти к ним.

При этом преследовать должностного лица они не смогли бы физически, ведь правоохранители перекрыли улицу и не пропускали никого, кто мог бы изъявить желание пройти через "границу".

"Вэнс очень удобен и, кажется, имеет заметную склонность ко лжи", – написала одна из пользователей в X.

Также в сети полагают, что Вэнс, как и сам президент США Дональд Трамп, любит играть жертву.

При этом в сети напомнили, что Вэнса уже ловили на лжи и раньше.

"Вэнс лжет почти так же, как и Трамп", – говорят американцы.

Все же часть американцев решила, что на Вэнса все же кричали, как и на его дочь. При этом они считают, что часть видео не может описать реальную ситуацию в тот день и не показывает "момент, когда к Джей Ди Вэнсу подошли протестующие". Когда начинается ролик, они уже общаются.

"То, что это не было снято на эту камеру, не означает, что это не было снято ни на одну камеру. Даже если это не было снято ни на одну камеру, это не значит, что этого не было", – прокомментировали ситуацию в сети.

Напомним, что Джей Ди Вэнс пожаловался на протестующих, которые 8 марта собрались неподалеку от места его проживания на митинг в поддержку Украины, и назвал их поведение "неприязненным". Он заявил, что возгласами "Слава Украине" протестующие испугали его трехлетнюю дочь и грубо обозвал их из-за "преследования ребенка в рамках политического протеста".

По его словам, ребенок начал чувствовать тревогу. В ответ Вэнс якобы вступил в разговор с участниками протеста.

"Это был в основном уважительный разговор, но если вы преследуете 3-летнего ребенка в рамках политического протеста, вы дерьмо", — написал Вэнс в соцсети X.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Вэнс назвал "лучшую гарантию безопасности" для Украины от США. По его словам, ею является предоставление Штатам "экономической выгоды" в Украине. Поэтому Венс надеется, что Украина таки подпишет соглашение об ископаемых.

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