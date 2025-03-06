'Никогда не ожидал увидеть это в Вашингтоне': журналист NYT объяснил, чем Трамп у власти похож на 'раннего' Путина

Администрация США 25 февраля объявила, что сама будет решать, кого из журналистов включать в президентский пул, хотя ранее это делала независимая Ассоциация корреспондентов в Белом доме. Американское журналистское сообщество нервно отреагировало на это изменение, некоторые начали сравнивать методы Дональда Трампа с теми, которые применял диктатор Владимир Путин в России.

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В частности, такое мнение высказал корреспондент The New York Times в Белом доме Питер Бейкер, который в начале 2000-х работал в Москве. В своей колонке на сайте издания он сравнивает то, что наблюдал 20 лет назад в РФ, с тем, что ныне происходит в США.

По его словам, эти две страны, и в том числе их политические системы и их журналистские сообщества, очень разные. Но если обращать внимание не столько на форму, сколько на дух действий администрации Трампа, аналогии могут очень многое прояснить.

Журналист отметил, что решение команды президента вручную отобрать, какие новостные организации могут участвовать в пресс-пуле Белого дома, который задает ему вопросы в Овальном кабинете или летает с ним на борту Air Force One, является шагом в направлении, которое ни один современный американский президент ни одной из партий никогда не предпринимал.

"Захват пула Белым домом – сменная группа из примерно 13 корреспондентов, фотографов и техников, которым был предоставлен близкий доступ к президенту, чтобы они могли отчитываться перед своими коллегами – переворачивает то, как освещалась деятельность президента на протяжении поколений", – пишет Бейкер.

Так, Белый дом заявил, что иметь такой доступ – это привилегия, а не право, и что он якобы хотел бы открыть пространство для "новых медиа", включая те, которые поддерживают Трампа. Но после решения администрации запретить почтенное Associated Press в качестве наказания, послание Трампа стало ясным: любой журналист может быть исключен из пула в любое время и по любой причине.

По мнению Бейкера, команда Трампа целенаправленно дискредитирует независимую прессу как таковую: старается повторить то, что проделал пул Путина в РФ в 2000-х и особенно в 2010-х. Еще одно сходство он нашел в стремлении контролировать важнейшие медиаресурсы через собственников. В России 2000-х это было телевидение, а в США ныне – социальные сети.

Так, когда в РФ к власти пришел Путин, он первым делом заключил сделку с олигархами. За этим последовал захват телеканалов государством и угрозы владельцам СМИ о том, что будет, если они сделку не примут.

Американский лидер уже подал в суд на ABC и CBS, угрожал исками The New York Times. На сегодня идут проверки в CBS и PBS. Одну из важнейших медиаплощадок – соцсеть Х (бывший Twitter) контролирует союзник Трампа Илон Маск. Владелец Meta (Facebook, Instagram) Марк Цукерберг согласился с пожеланиями Трампа и отменил независимый фактчекинг на своих платформах.

"Соединенные Штаты — это не Россия ни в коем случае, и любые сравнения рискуют зайти слишком далеко. У России тогда едва ли была какая-либо история демократии, при этом американские институты существуют уже почти 250 лет. Но для тех из нас, кто был там четверть века назад, Вашингтон Трампа воскрешает воспоминания о Москве Путина в первые дни", – отметил автор колонки.

В этом контексте он перечислил, что происходит в США при Трампе: средства массовой информации подвергаются давлению; законодателей "приручили"; карьерных чиновников, считающихся нелояльными, увольняют; прокуроры, назначенные президентом, который обещал "возмездие", преследуют предполагаемых противников и прекращают дела против союзников или других лиц, которые выполняют его приказы; магнаты-миллиардеры, которые когда-то считали себя хозяевами вселенной, "падают перед Трампом ниц"; судьям, которые временно блокируют решения администрации, которые, по их мнению, могут быть незаконными, "угрожают импичментом"; военные, которые сопротивлялись использованию в качестве политического инструмента в первый срок Трампа, теперь лишились своих высших офицеров и юристов; президент, который называет себя "королем", якобы в шутку намекает, что он может попытаться остаться у власти за пределами ограничений Конституции.

"Все это происходит на фоне серьезного изменения внешней политики, поскольку Трамп отворачивается от Украины и поворачивается к России Путина. В последние дни он обвинял Украину в полномасштабном российском вторжении в 2022 году. Он также назвал ее всенародно избранного президента Владимира Зеленского "диктатором без выборов", не произнеся ни слова упрека в адрес России или Путина, которого назвал "очень умным парнем", – добавил Бейкер в колонке о схожести Трампа с "ранним" Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне последних политических событий представитель Сената Франции (верхняя палата парламента) Клод Малюре сравнил Трампа с римским императором Нероном, известным своей деспотичностью, эксцентричностью и безответственным отношением к власти. Кроме этого, союзника американского президента – миллиардера Илона Маска французский политик назвал "кетаминовым шутом"

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