'Нет смысла быть их союзниками': французский сенатор сравнил Трампа с императором-поджигателем Нероном, а Маска назвал 'кетаминовым шутом'. Видео

Член Сената Франции (верхняя палата парламента) Клод Малюре раскритиковал действия руководства Соединенных Штатов Америки. Американского президента Дональда Трампа он сравнил с римским императором Нероном.

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Нерон известен своей деспотичностью, эксцентричностью и безответственным отношением к власти. Также считается, что император устроил масштабный пожар в Риме, чтобы расчистить столицу для дальнейшей грандиозной перестройки, а затем переложил ответственность на христианскую общину. Соответствующее заявление касательно американской верхушки Малюре сделал во вторник, 4 марта.

"Прошелся" он и по миллиардеру Илону Маску, возглавляющему Департамент эффективности правительства США. Его французский политик назвал "кетаминовым шутом".

"Вашингтон стал двором Нерона: вспыльчивый император, покорные придворные и кетаминовый шут, ответственный за очищение государственной службы. В Овальном кабинете неудачник на военной службе давал моральные уроки герою войны", – сказал Малюре.

То, что сейчас происходит в США, он назвал трагедией для свободного мира, но прежде всего трагедией для самих Штатов.

"Месседж Трампа заключается в том, что нет смысла быть его союзником, поскольку он не будет защищать вас, он наложит на вас больше таможенных пошлин, чем на своих врагов, и будет угрожать захватить ваши территории, поддерживая диктатуры, которые захватывают вас", – подчеркнул сенатор.

Он добавил, что никогда ранее президент США не сдавался врагу и не поддерживал агрессию против союзника, а также не нарушал американскую Конституцию. Решения, которые Трамп принимает после возвращения в Белый дом, Малюре назвал "началом конфискации демократии".

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что нет "абсолютно никакого оправдания или нужды" для пошлин, введенных Соединенными Штатами касательно Канады. Он назвал это "глупым поступком" президента Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, уровень поддержки президента США Дональда Трампа по ключевым направлениям – экономика, внешняя политика и коррупция – остается ниже 40%. Исключением является иммиграционная политика, которую одобряют 49% опрошенных американцев.

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