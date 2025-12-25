'Никакой военной цели, только намерение убивать': в МИД отреагировали на российские обстрелы Украины в рождественскую ночь

Страна-агрессор Россия не прекращает обстреливать Украину даже во время рождественских праздников. Целью оккупантов являются даже не военные объекты, а энергетическая и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в Х. Он отметил, что РФ целенаправленно продолжает геноцид украинских граждан.

"Россия не прекратила своих жестоких бомбардировок мирных жителей в Украине даже в святую рождественскую ночь", – говорится в сообщении.

Россия продолжает свой террор

Министр подчеркнул, что в результате ударов по Одессе погиб один человек, еще двое получили ранения. По одному гражданскому погибло также в Харьковской и Черниговской областях. Раненые есть в Запорожской и Сумской областях.

По словам политика, в последние дни от действий агрессора больше всего страдает Одесса. Россия целенаправленно уничтожает энергетическую и гражданскую инфраструктуру, оставляя жителей без электроэнергии, воды и отопления в условиях минусовых температур.

"Никакой военной цели – только намерение России убивать людей, потому что они украинцы. Такие действия подпадают под статью II (c) Конвенции о геноциде 1948 года: "Умышленное создание для группы жизненных условий, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение", – говорится в сообщении.

Сибига обратился к партнерам с призывом действовать: усилить давление на Кремль и укрепить средства Украины для защиты народа, включая противовоздушную оборону.

Напомним, в ночь на четверг, 25 декабря, российская армия в очередной раз атаковала Одесскую область: под ударом оказалась портовая и промышленная инфраструктура. В результате обстрела известно о погибшем и двух пострадавших.

Также 25 декабря враг атаковал центр города Херсона. Удар пришелся по городскому Центральному рынку, в результате чего погиб 47-летний мужчина, работник рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, днем, на Рождество, российская оккупационная армия атаковала Чернигов. Удар пришелся по пятиэтажке и объекту критической инфраструктуры. В результате обстрела один человек погиб и есть раненые.

