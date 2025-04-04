"Никакого окружения нет": Зеленский заявил, что на Курщине ВСУ успешно сдерживают 64 тыс. российских военных

Почти восемь месяцев в Курской области (РФ) продолжается операция Силы обороны. Украинские защитники сейчас сдерживают там группировку противника численностью 64 тысяч военнослужащих.

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Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщил Владимир Зеленский, общаясь с прессой. Видео опубликовала пресс-служба президента.

Зеленский отметил, что россияне очень хотят вытеснить наших воинов из Курщины. Но никакого окружения сейчас нет.

"Мы находимся на территории Курской области. И не только на территории Курской области, кстати, есть наше присутствие", – сказал глава государства.

У оккупантов есть "символические даты", в том числе и в следующем месяце, когда они хотят показать те или иные "победные шаги".

"Но пока мы контролируем ситуацию. Мы там находимся, и для нас это очень важно, мы держим большое количество военных – 64 тысячи россиян на Курском направлении", – подчеркнул он.

Зеленский объяснил, что это очень серьезная группировка, "которая могла бы распространяться повсюду и атаковать нас на других направлениях по всей линии фронта".

"Там ребята просто молодцы. Я награждал вчера... для меня это была большая возможность и уважение к ним. Они просто молодцы", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, недавно главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи отметил: несмотря на то, что Россия собиралась выбить ВСУ из-под Курска еще в сентябре 2024 года, украинская армия до сих пор удерживает там плацдарм и даже немного продвинулась в Белгородской области РФ.

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