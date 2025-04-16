Никаких переговоров с Россией не будет, пока не прекратятся обстрелы, – Госдеп США

Белый дом не планирует заключать никаких двусторонних соглашений с Кремлем. Это будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине.

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Такое заявление сделала представитель Государственного департамента США Темми Брюс. Она подчеркнула, что санкции против России также не будут ослаблены.

"Никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей с РФ не будет, пока эта бойня не прекратится", - заявила Брюс, отвечая на вопрос о последнем раунде переговоров с Россией, а также о том, возможны ли ослабления санкций США против РФ.

Представитель Госдепа подчеркнула, что после Вербного воскресенья, когда произошел ракетный удар по Сумам, складывается динамика, которая вызывает больше вопросов о том, кто действительно предан миру и прекращению огня.

Брюс назвала войну в Украине мясорубкой, где ничего не изменилось.

"Но все-таки мы продолжаем работать. Понятно, что нашей целью является прекращение огня", – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в Белом доме считают, что страна-агрессор хочет завершить войну с Украиной. Стимулом для этого, в частности, является экономическое партнерство России с США.

А вот в Кремле уже озвучили свое видение мирного соглашения с Украиной. И там речь не идет ни о каких временных рамках. Но есть о том, что "ведется достаточно напряженная работа" в этом направлении.

Напомним, что должностные лица администрации Трампа все больше расходятся во мнениях относительно того, как урегулировать отношения между Украиной и Россией. Виткофф предложил президенту США "разрешить" агрессору аннексировать четыре украинских области. Спецпредставитель Трампа в Украине генерал Кит Келлог выступил против такого сценария.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине. Американский президент призвал Россию предпринять активные действия для прекращения войны в Украине.

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