'Никаких изменений нет': Ермак заверил, что Запад продолжает поддерживать Украину в войне с Россией

В Офисе президента Украины заявили, что никаких изменений поддержки Украины в мире нет. Запад выступает за Формулу мира лидера нашей страны Владимира Зеленского.

В этом заверил глава ОП Андрей Ермак. Об этом он написал в своем Telegram-канале(чтобы просмотреть фото, докройте до конца страницы).

"Никаких изменений поддержки Украины нет. Все ключевые партнеры Украины настроены на поддержку нашей страны к ее победе в этой войне", – заявил Ермак.

По его словам, в частности, из Соединенных Штатов Америки украинская делегация вернулась с четкой уверенностью, что никаких изменений поддержки Украины нет.

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"Во время визита Владимира Зеленского было объявлено о выделении США нового пакета оборонной поддержки. Также есть очень важные договоренности по совместной работе над тем, чтобы в Украине появлялись мощности для производства оружия. Руководство государства регулярно встречается с представителями Демократической и Республиканской партий. И поддержка Украины является особым приоритетом США. Мы убедились в том, что нас очень поддерживает американское общество", – добавил Ермак.

Он подчеркнул, что Украина остается в дружеских партнерских отношениях с Польшей и продолжает работу над реализацией Формулы мира Зеленского.

"В настоящее время продолжаются встречи с иностранными дипломатами по всем 10 пунктам Формулы. Далее планируется проведение первого Глобального саммита мира, на котором должна быть имплементирована Формула мира", – добавил Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что Украина не будет проводить переговоры, предусматривающие обмен нашей территории. Единственным документом, на основе которого могут проходить переговоры по миру, является украинская формула мира.

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