Нидерланды выделили новый пакет помощи на усиление киберзащиты Украины: на что потратят деньги

Нидерланды предоставили 10 миллионов евро на поддержку и укрепление цифровой устойчивости и киберзащиты Украины. Деньги используют в рамках "Украинской киберпрограммы" (Ukraine Cyber Programme, UCP), основанной правительством Великобритании в 2022 году.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины. Отмечается, поддержка партнеров в сфере кибербезопасности является ощутимым сигналом доверия и стратегического партнерства.

Куда направят выделенные средства

Часть средств направят на ряд актуальных потребностей Украины, в частности:

1. Развитие киберинфраструктуры государственных органов.

2. Закупки программного и аппаратного обеспечения для госучреждений и критической инфраструктуры.

3. Расследование киберугроз и устранение последствий кибератак.

4. Финансирование проектов в рамках Таллиннского механизма – международной инициативы, которая помогает Украине усиливать ее киберустойчивость и цифровую безопасность. К ней уже присоединились 13 стран: Великобритания, Дания, Эстония, Италия, Канада, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, США, Франция, Швеция, Финляндия и Эстония.

Киберустойчивость Украины является ключом к безопасности всей Европы

По словам советника первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины по вопросам инноваций, цифровизации и глобальных партнерств Валерии Ионан, поддержка партнеров – это знак доверия и доказательство того, что киберустойчивость Украины является ключом к безопасности всей Европы.

"В условиях самой технологичной войны современности поддержка партнеров в сфере кибербезопасности является ощутимым сигналом доверия и стратегического партнерства, усиливает нашу способность защищать критическую инфраструктуру и обеспечивать устойчивость цифровых процессов", – отметила она.

Советник министра также поблагодарила партнеров Украины, в том числе и Нидерланды, которые помогают Украине усиливать киберзащиту и развивать безопасную цифровую среду для демократического мира

"Украинская киберпрограмма" уже помогает Украине противодействовать российским кибератакам, выявлять злоумышленников и укреплять защиту критических сетей.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2025 года Украина начала сотрудничество с ведущим научно-исследовательским институтом Нидерландов TNO. Меморандум подписал кластер Brave1, это государственная украинская платформа для развития и интеграции оборонных технологий, объединяющая разработчиков, компании, государство и армию для достижения технологического преимущества.

